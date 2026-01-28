 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Рахимов впервые прокомментировал свое увольнение из «Рубина»

Специалист отметил, что решение было принято руководством казанцев, при этом впервые в истории клуба тренер уходит, когда команда занимает седьмое место в турнирной таблице
Рашид Рахимов
Рашид Рахимов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Уход Рашида Рахимова с поста главного тренера казанского «Рубина» не был результатом обоюдного согласия сторон. Об этом Рахимов рассказал на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Рахимов, который занимал пост главного тренера казанцев с апреля 2023 года, был отправлен в отставку 13 января. Его сменил испанец Франк Артига.

«Это решение клуба. <...> Впервые в истории клуба, когда тренер уходит с седьмого места. После последней игры [перед зимним перерывом в РПЛ] у нас было совещание, где мне предложили уйти по собственному желанию. Но я не понимал, как это делать в такой ситуации, когда у тебя команда на седьмом месте, имеет отличную внутреннюю атмосферу, бьется в каждом матче», — рассказал Рахимов.

«Рубин» идет на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ. После 18 туров на счету команды 23 очка. Первый матч после зимнего перерыва казанский клуб проведет 28 февраля против «Динамо» (Махачкала).

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Рубин Казань Рашид Рахимов
