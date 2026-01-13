 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2,15 x 2,8 2 4,1 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,17 x 3,05 2 3,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Клуб РПЛ отправил в отставку главного тренера

«Рубин» отправил в отставку главного тренера Рашида Рахимова
Рахимов занимал пост главного тренера «Рубина» с апреля 2023 года
Рашид Рахимов
Рашид Рахимов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов отправлен в отставку. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Руководство клуба приняло решение о расторжении контракта, который действовал до конца сезона 2025/26.

«Рубин» благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности», — сказал президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

60-летний специалист возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. С казанской командой он стал победителем Первой лиги в сезоне 2022/23, благодаря чему клуб смог выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Рахимов начал тренерскую деятельность в 2002 году. Он возглавлял клубы «Адмира Ваккер» (Австрия), «Амкар» (Пермь), «Локомотив» (Москва), «Ахмат» (Грозный), «Уфа».

В текущем сезоне «Рубин» идет на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ. После 18 туров на счету команды 23 очка. Первый матч после зимнего перерыва казанский клуб проведет 28 февраля против «Динамо» (Махачкала).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Рената Утяева
ФК Рубин Казань Рашид Рахимов
Материалы по теме
Талалаев рассказал, что мог стать главным тренером «Спартака»
Спорт
Алексей Березуцкий ушел из тренерского штаба ЦСКА
Спорт
Номинанту на «Золотой мяч» предложили стать помощником тренера «Динамо»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 18:09
Минобороны сообщило о 40 сбитых за пять часов беспилотниках Политика, 18:48
Чем известен бывший премьер и экс-министр обороны Украины Шмыгаль 18:46
Rostic's опроверг сообщения о массовом закрытии ресторанов в Москве Бизнес, 18:40
Клуб РПЛ отправил в отставку главного тренера Спорт, 18:38
Анализ конкурентов и целевой аудитории: проверенные методы и инструменты Образование, 18:34
Кто такой Михаил Федоров, которого Рада не утвердила министром обороны 18:26
Каллас оценила возможную «живучесть» режима в Иране Политика, 18:21
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Со старыми смартфонами в новые секонд-хенды: как экономят россияне. ВидеоПодписка на РБК, 18:18 
Вся дичь мира технологий: 7 главных новинок с выставки CES-2026 Стиль, 18:17
ЦБ сохранил курс доллара на 14 января выше ₽78 Инвестиции, 18:11
Бывшие российские фигуристы не получили британские визы для участия в ЧЕ Спорт, 18:09
Обстановка у роддома в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев. Видео Общество, 18:05
Рада провалила голосование по министрам обороны и энергетики Украины Политика, 18:05
«РИА Новости» узнало, когда умер первый ребенок в роддоме в Новокузнецке Общество, 18:03