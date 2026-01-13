Клуб РПЛ отправил в отставку главного тренера
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов отправлен в отставку. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Руководство клуба приняло решение о расторжении контракта, который действовал до конца сезона 2025/26.
«Рубин» благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности», — сказал президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.
60-летний специалист возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. С казанской командой он стал победителем Первой лиги в сезоне 2022/23, благодаря чему клуб смог выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Рахимов начал тренерскую деятельность в 2002 году. Он возглавлял клубы «Адмира Ваккер» (Австрия), «Амкар» (Пермь), «Локомотив» (Москва), «Ахмат» (Грозный), «Уфа».
В текущем сезоне «Рубин» идет на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ. После 18 туров на счету команды 23 очка. Первый матч после зимнего перерыва казанский клуб проведет 28 февраля против «Динамо» (Махачкала).
