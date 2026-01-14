 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Испанский тренер Артига возглавил «Рубин» вместо Рахимова

Рахимов тренировал казанский клуб с апреля 2023 года. Артига, который в России работал с «Родиной» и «Химками», с июня 2025-го возглавлял ангольский клуб «Петру Атлетику»
Франк Артига
Франк Артига (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Испанский тренер Франк Артига возглавил казанский «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Артига подписал контракт до лета 2027 года. Тренерский штаб команды также пополнили специалисты Анис Буссаиди и Хосеп Техедо.

В ближайшее время тренерский штаб приступит к работе с главной командой на зимних сборах в Турции, которые начнутся 15 января в Белеке.

На этом посту Артига сменил Рашида Рахимова, который занимал пост главного тренера казанцев с апреля 2023 года. В отставку Рахимов был отправлен 13 января.

Испанский тренер в РПЛ ранее работал в подмосковных «Химках» — с июня 2024 по апрель 2025 года. Он покинул «Химки» из-за финансовых проблем клуба. Команда завершила сезон на 12-м месте, но не получила лицензию на выступление в РПЛ и прекратила существование.

В июне 2025 года 49-летний специалист стал главным тренером самого титулованного клуба Анголы «Петру Атлетику». Через месяц после назначения он говорил, что хочет снова поработать в России.

С 2010 года Артига работал в структуре «Барселоны», тренировал команды разных возрастов до 2021 года. За это время он выиграл 12 чемпионских титулов в юношеских и молодежных турнирах Испании. В сезоне 2023/24 испанец возглавлял московскую «Родину», которая под его руководством заняла пятое место в Первой лиге.

«Рубин» идет на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ. После 18 туров на счету команды 23 очка. Первый матч после зимнего перерыва казанский клуб проведет 28 февраля против «Динамо» (Махачкала).

Авторы
Теги
Рената Утяева
ФК Рубин Казань Рашид Рахимов Франк Артига Футбол
