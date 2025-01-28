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Капризов перенесет операцию и пропустит минимум четыре недели

Лидер «Миннесоты» Капризов перенесет операцию и пропустит минимум четыре недели
Российский форвард «Миннесоты» пропустил месяц и только недавно вернулся на лед, но теперь ему потребуется хирургическое вмешательство
Кирилл Капризов
Кирилл Капризов (Фото: Douglas P. DeFelice / Getty Images)

Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов в ближайшее время перенесет операцию из-за травмы «нижней части тела», он пропустит минимум четыре недели. Об этом журналистам сообщил генменеджер «Уайлд» Билл Герин.

По словам Герина, Капризову хоть и понадобится хирургическое вмешательство, но в нынешнем сезоне он еще должен сыграть.

Капризов пропустил 12 игр с конца декабря из-за проблем с нижней частью тела. Россиянин вернулся 23 января в матче с «Ютой», в трех встречах с тех пор у него нет голов, две передачи, восемь бросков.

Пропустивший месяц из-за травмы Капризов вернулся в состав «Миннесоты»
Спорт
Кирилл Капризов

Всего в этом сезоне на счету россиянина 23 гола и 29 передач в 37 играх, он является лидером команды по результативности и еще в декабре возглавлял гонку бомбардиров лиги.

«Миннесота» занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 50 играх.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Миннесота Уайлд Кирилл Капризов
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