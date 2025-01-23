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Пропустивший месяц из-за травмы Капризов вернулся в состав «Миннесоты»

НХЛ: пропустивший 12 матчей из-за травмы Капризов сыграет с «Ютой»
Российский лидер «Миннесоты», набравший 50 очков в 34 матчах сезона, восстановился после травмы и сыграет в ночь на пятницу против «Юты»
Кирилл Капризов
Кирилл Капризов (Фото: Alex Goodlett / Getty Images)

Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов выведен из списка травмированных и сыграет в матче регулярного чемпионата против «Юты» 24 января (4:00 мск), сообщается на сайте НХЛ.

Капризов не играл с 24 декабря из-за травмы, пропустив в общей сложности 12 матчей.

В этом сезоне на счету россиянина 23 гола и 27 передач в 34 играх, он является лидером команды по результативности и еще в декабре возглавлял гонку бомбардиров лиги.

«Миннесота» проиграла три из четырех последних матчей и занимает четвертое место в таблице Западной конференции.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Кирилл Капризов Миннесота Уайлд
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