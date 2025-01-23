Пропустивший месяц из-за травмы Капризов вернулся в состав «Миннесоты»
Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов выведен из списка травмированных и сыграет в матче регулярного чемпионата против «Юты» 24 января (4:00 мск), сообщается на сайте НХЛ.
Капризов не играл с 24 декабря из-за травмы, пропустив в общей сложности 12 матчей.
В этом сезоне на счету россиянина 23 гола и 27 передач в 34 играх, он является лидером команды по результативности и еще в декабре возглавлял гонку бомбардиров лиги.
«Миннесота» проиграла три из четырех последних матчей и занимает четвертое место в таблице Западной конференции.
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