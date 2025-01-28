Винер объяснила эмоциями свои слова о неудачной операции лидера сборной
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объяснила ТАСС свои слова о неудачной операции лидера национальной команды Лалы Крамаренко излишней эмоциональностью.
Ранее Винер заявила, что 20-летней Крамаренко по ошибке удалили здоровую часть мениска. Отец гимнастки не подтвердил эту информацию и сказал, что претензий к врачам у него нет.
«Я тренер и воспринимаю травму с точки зрения благополучия спортсменки и ее перспектив, врач решает свои задачи. Думаю, поэтому и возникла дискуссия. <...> Мы сами делаем невозможное и ждем невозможного от всех, кто работает с нашими спортсменами. И за это спасибо врачам, что понимают и действуют», — сказала Винер.
По словам Винер, ее «резкость — это эмоции и любовь к своим подопечным». «Я не врач и оценить показания к операции, ее особенности могу только с точки зрения тренерского и спортивного опыта. Хочу, чтобы все это понимали», — добавила тренер.
Винер также выразила признательность всем врачам, занимающимся лечением спортсменок.
Крамаренко — трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы (в команде), победительница Игр БРИКС в личном многоборье, в 2024-м была признана спортсменкой года в России.
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