Тарасова пожурила журналистов за излишний интерес к сыну Плющенко

12-летний фигурист в январе выиграл турнир в Подмосковье, где у него не было конкурентов. По словам Тарасовой, она не хочет «оценивать ни перспективы, ни еще что‑либо Александра Плющенко»

Татьяна Тарасова (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что СМИ уделяют слишком много внимания Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом она заявила «Матч ТВ».

12-летний Плющенко на прошлой неделе победил на турнире в подмосковном Красногорске, где был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.

По словам Тарасовой, она «не хочет оценивать ни перспективы, ни еще что‑либо Александра Плющенко», потому что ей это неинтересно.

«Это вам интересно что‑то написать и получить свои 30 руб. Вам не надоело это все писать? <...> Мальчик катается каждый день, тренируется, выступает, занимает какие‑то места. То, что он занял первое место, где никого не было, — это не его вина. Я прям желаю вам, чтобы к вашим детям так привязывались», — сказала Тарасова.

Яна Рудковская, мать Плющенко-младшего, отсутствие конкурентов на турнире объяснила тем, что в Подмосковье очень мало мальчиков в этом разряде, и заявила, что те соревнования были рабочим прокатом перед главными стартами.