Тарасова пожурила журналистов за излишний интерес к сыну Плющенко
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что СМИ уделяют слишком много внимания Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом она заявила «Матч ТВ».
12-летний Плющенко на прошлой неделе победил на турнире в подмосковном Красногорске, где был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.
По словам Тарасовой, она «не хочет оценивать ни перспективы, ни еще что‑либо Александра Плющенко», потому что ей это неинтересно.
«Это вам интересно что‑то написать и получить свои 30 руб. Вам не надоело это все писать? <...> Мальчик катается каждый день, тренируется, выступает, занимает какие‑то места. То, что он занял первое место, где никого не было, — это не его вина. Я прям желаю вам, чтобы к вашим детям так привязывались», — сказала Тарасова.
Яна Рудковская, мать Плющенко-младшего, отсутствие конкурентов на турнире объяснила тем, что в Подмосковье очень мало мальчиков в этом разряде, и заявила, что те соревнования были рабочим прокатом перед главными стартами.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота
Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»
Трамп подписал указ о создании «Железного купола» над США
Производство пива в России выросло более чем на 10%
Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» начали переговоры о продаже сети
Названы новые размеры маткапитала и правила его траты
Цены на аренду жилья снизились на 8-12%
Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек
В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов