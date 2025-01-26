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Сын Плющенко выиграл турнир в Подмосковье, где у него не было конкурентов

Сын Плющенко Александр выиграл турнир, где был единственным участником
Александр Плющенко получил 160,69 балла за две программы. Его мать Яна Рудковская заявила, что он упал только с тройного лутца, а отсутствие конкурентов объяснила тем, что в Подмосковье очень мало мальчиков в этом разряде
Александр Плющенко
Александр Плющенко (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, победил на турнире в подмосковном Красногорске, где был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.

За короткую и произвольную программы 12-летний Плющенко-младший получил 160,69 балла.

Яна Рудковская, мать Плющенко-младшего, заявила «Матч ТВ», что это был «рабочий прокат перед главными стартами».

«Наш сын живет и тренируется в Московской области, где очень мало мальчиков по первому спортивному разряду! В других разрядах было примерно от одного до пяти человек», — отметила она, добавив, что много детей снялось с соревнований по болезни.

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Яна Рудковская

По словам Рудковской, ее сына можно поздравить с тем, что он чисто откатал короткую программу, а в произвольной упал только на тройном лутце, при этом он обе программы исполнил в один день.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила сожаление, что для Плющенко не нашлось соперников. «Это разве его вина, в том что у него не было соперников? Я заявляю своего ребенка на соревнования, а есть у него соперники или нет — не мое дело, а дело организаторов», — сказала Тарасова ТАСС.

Во втором спортивном разряде на соревнованиях в Красногорске у юношей было два участника, у мальчиков — один.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Евгений Плющенко Яна Рудковская Татьяна Тарасова
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