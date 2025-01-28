Кокорин заявил о падении уровня РПЛ за время его отсидки
Бывший футболист сборной России Александр Кокорин, выступающий за кипрский «Арис», в интервью на YouTube-канале Федора Смолова негативно высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Чемпионат, когда мы [c Павлом Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Люди год не играли и выходят на хорошем уровне...Он [уровень] уже тогда начал просаживаться», — сказал Кокорин.
По словам 33-летнего футболиста, тогда все было «не так плохо, но уже чувствовалось». «А потом, когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменить?» — добавил Кокорин.
Осенью 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также детский тренер Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела после драки в центре Москвы.
В мае 2019 года Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор четырем фигурантам уголовного дела, обвиняемые получили тюремные сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до полутора лет (братья Кокорины). После проведенных 11 месяцев в колонии оба футболиста и Кокорин-младший освободились досрочно (по УДО) в сентябре 2019 года, Протасовицкий вышел на свободу в начале ноября.
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