Кокорин: РПЛ была говном уже в 2019 году, когда мы с Мамаевым вышли из тюрьмы

Кокорин заявил о падении уровня РПЛ за время его отсидки

Бывший футболист сборной России отметил, что уровень чемпионата страны уже тогда начал просаживаться, ведь, отсидев год в тюрьме, они с Павлом Мамаевым вернулись и были среди лучших

Александр Кокорин (Фото: телеграм-канал ФК «Арис»)

Бывший футболист сборной России Александр Кокорин, выступающий за кипрский «Арис», в интервью на YouTube-канале Федора Смолова негативно высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Чемпионат, когда мы [c Павлом Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Люди год не играли и выходят на хорошем уровне...Он [уровень] уже тогда начал просаживаться», — сказал Кокорин.

По словам 33-летнего футболиста, тогда все было «не так плохо, но уже чувствовалось». «А потом, когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменить?» — добавил Кокорин.

Осенью 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также детский тренер Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела после драки в центре Москвы.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор четырем фигурантам уголовного дела, обвиняемые получили тюремные сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до полутора лет (братья Кокорины). После проведенных 11 месяцев в колонии оба футболиста и Кокорин-младший освободились досрочно (по УДО) в сентябре 2019 года, Протасовицкий вышел на свободу в начале ноября.