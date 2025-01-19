IFFHS: в рейтинге лучших лиг мира лидирует Италия, Россия — 73-я

РПЛ опустилась на 73-е место в рейтинге сильнейших чемпионатов мира

При составлении рейтинга учитывались результаты клубов во внутренних и международных турнирах, а Россия от соревнований ФИФА и УЕФА отстранена, поэтому опустилась на 73-е место. Лидирует в списке Италия

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская премьер-лига (РПЛ) заняла 73-е место, между Гватемалой и Ямайкой, в рейтинге сильнейших национальных чемпионатов в 2024 году, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Лучшей лигой признана итальянская Серия А, второе место у испанской Ла Лиги, третье — у Английской премьер-лиги. Чемпионат Украины занял в рейтинге 38-е место, Белоруссия — 59-е.

В 2023 году РПЛ была 59-й — между Белоруссией и Северной Македонией.

Ежегодный рейтинг лиг от IFFHS составляется на основе результатов клубов в национальных (чемпионат, Кубок) и международных (турниры конфедераций и ФИФА) соревнованиях.

Российские команды отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года. До отстранения РПЛ была 36-й по итогам 2021 года.