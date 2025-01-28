Форвард «Спартака» заменит травмированного Кузнецова на Матче звезд КХЛ

Иван Морозов примет участие в Матче звезд КХЛ вместо лидера СКА, который выбыл из-за сотрясения мозга

Иван Морозов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард московского «Спартака» Иван Морозов примет участие в Матче звезд КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В команде дивизиона Боброва он заменит травмированного нападающего СКА Евгения Кузнецова, который еще не восстановился после сотрясения мозга

В нынешнем сезоне 24-летний Морозов провел 45 матчей и набрал 30 (14+16) очков.

Таким образом, в Матче звезд КХЛ сыграет вся первая тройка «Спартака»: Николай Голдобин — Павел Порядин — Морозов.

Матч звезд КХЛ пройдет 8–9 февраля в Новосибирске.