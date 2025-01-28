Форвард «Спартака» заменит травмированного Кузнецова на Матче звезд КХЛ
Форвард московского «Спартака» Иван Морозов примет участие в Матче звезд КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
В команде дивизиона Боброва он заменит травмированного нападающего СКА Евгения Кузнецова, который еще не восстановился после сотрясения мозга
В нынешнем сезоне 24-летний Морозов провел 45 матчей и набрал 30 (14+16) очков.
Таким образом, в Матче звезд КХЛ сыграет вся первая тройка «Спартака»: Николай Голдобин — Павел Порядин — Морозов.
Матч звезд КХЛ пройдет 8–9 февраля в Новосибирске.
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