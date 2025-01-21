Евгений Кузнецов пропустит Матч звезд КХЛ из-за травмы
Форвард СКА Евгений Кузнецов пропустит Матч звезд КХЛ из-за травмы. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.
«Повреждение, полученное Кузнецовым в игре против ЦСКА, не позволит ему приехать в Новосибирск в феврале. <...> Желаем Жене здоровья и скорейшего возвращения в строй! Когда он будет на 100% готов, мы обязательно сообщим», — говорится в сообщении.
Кузнецов получил травму головы в конце прошлого года в матче против московского ЦСКА. Во втором периоде он столкнулся с защитником хозяев Владиславом Провольневым и упал на лед. Хоккеист смог покинуть площадку только с помощью персонала команды и досрочно завершил матч. После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у 32-летнего Кузнецова сотрясение, он некоторое время был без сознания.
В нынешнем сезоне у Кузнецова 10 шайб и 23 передачи в 33 играх чемпионата КХЛ.
В межсезонье он вернулся из НХЛ и подписал контракт со СКА на четыре года.
Матч звезд КХЛ пройдет 8–9 февраля в Новосибирске.
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