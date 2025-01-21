Лидер СКА в конце прошлого года получил травму головы в матче против ЦСКА и еще не успел восстановиться

Евгений Кузнецов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард СКА Евгений Кузнецов пропустит Матч звезд КХЛ из-за травмы. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

«Повреждение, полученное Кузнецовым в игре против ЦСКА, не позволит ему приехать в Новосибирск в феврале. <...> Желаем Жене здоровья и скорейшего возвращения в строй! Когда он будет на 100% готов, мы обязательно сообщим», — говорится в сообщении.

Кузнецов получил травму головы в конце прошлого года в матче против московского ЦСКА. Во втором периоде он столкнулся с защитником хозяев Владиславом Провольневым и упал на лед. Хоккеист смог покинуть площадку только с помощью персонала команды и досрочно завершил матч. После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у 32-летнего Кузнецова сотрясение, он некоторое время был без сознания.

В нынешнем сезоне у Кузнецова 10 шайб и 23 передачи в 33 играх чемпионата КХЛ.

В межсезонье он вернулся из НХЛ и подписал контракт со СКА на четыре года.

Матч звезд КХЛ пройдет 8–9 февраля в Новосибирске.