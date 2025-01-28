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Экс-чемпиона мира по боксу из России дисквалифицировали за допинг

Экс-чемпиона мира по боксу из России Дрозда дисквалифицировали за допинг
Григория Дрозда, который завершил карьеру в 2017 году, наказали за допинг-нарушении 10-летней давности
Григорий Дрозд
Григорий Дрозд (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Наказание вынесено на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение было зафиксировано 28 сентября 2014 года, на следующий день после победы Дрозда над поляком Кшиштофом Влодарчиком в титульном поединке WBС.

ITA временно отстранило Дрозда в сентябре 2024-го. Срок дисквалификации закончится 8 сентября 2028 года.

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Александр Поветкин

Сам 45-летний Дрозд, который завершил карьеру еще в 2017 году, назвал непонятной эту дисквалификацию. «Я давно не выступаю, не понимаю, откуда это возникло и зачем. Они запретили мне выступать до 2028 года, это безусловная потеря. Выглядит это, мягко говоря, странно», — сказал Дрозд ТАСС.

LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2019 году WADA получило оригинал базы и передало информацию спортивным федерациям для применения санкций.

Дрозд провел 41 бой на профессиональном ринге, одержав 40 побед. Чемпионом WBC россиянин был в 2014–2015 годах, один раз успешно защитив титул.

Ранее ITA аналогичным образом дисквалифицировала на четыре года еще одного российского боксера Александра Поветкина, завершившего карьеру в 2021 году.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс допинг Григорий Дрозд
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