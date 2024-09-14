Экс-чемпиона мира по боксу Дрозда обвинили в допинг-нарушении 10-летней давности

Экс-чемпиона мира по боксу из России обвинили в употреблении допинга

Григорий Дрозд, экс-чемпион мира по версии WBC, был временно отстранен на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Карьеру российский спортсмен завершил еще в 2017 году

Григорий Дрозд (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

45-летний Дрозд, который завершил карьеру еще в 2017 году, был временно отстранен с 9 сентября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 28 сентября 2014 года, на следующий день после победы Дрозда над поляком Кшиштофов Влодарчиком в титульном поединке WBС.

Сам Дрозд назвал эти обвинения несерьезными и смешными, а происходящее — абсурдом. «Где они были 10 лет назад, когда я выступал? Все и все видели в бою против Влодарчика, тут нечего обсуждать. А то, что меня вспомнили после 10 лет, это какой-то нонсенс», — сказал бывший боксер ТАСС.

РБК направил запрос в ITA.

LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017-м Всемирному антидопинговому агентству (WADA) передал информатор Григорий Родченков. В 2019 году агентство получило ее оригинал и начало расследования по выявленным фактам манипуляции результатами, после чего передало информацию спортивным федерациям.

Дрозд провел 41 бой на профессиональном ринге, одержав 40 побед. Чемпионом WBC россиянин был в 2014-2015 годах, один раз успешно защитив титул.