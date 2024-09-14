 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Экс-чемпиона мира по боксу из России обвинили в употреблении допинга

Экс-чемпиона мира по боксу Дрозда обвинили в допинг-нарушении 10-летней давности
Григорий Дрозд, экс-чемпион мира по версии WBC, был временно отстранен на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Карьеру российский спортсмен завершил еще в 2017 году
Григорий Дрозд
Григорий Дрозд (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

45-летний Дрозд, который завершил карьеру еще в 2017 году, был временно отстранен с 9 сентября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 28 сентября 2014 года, на следующий день после победы Дрозда над поляком Кшиштофов Влодарчиком в титульном поединке WBС.

Сам Дрозд назвал эти обвинения несерьезными и смешными, а происходящее — абсурдом. «Где они были 10 лет назад, когда я выступал? Все и все видели в бою против Влодарчика, тут нечего обсуждать. А то, что меня вспомнили после 10 лет, это какой-то нонсенс», — сказал бывший боксер ТАСС.

Российскую бегунью лишили серебра Олимпиады-2012 за допинг
Спорт
Татьяна Томашова

РБК направил запрос в ITA.

LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017-м Всемирному антидопинговому агентству (WADA) передал информатор Григорий Родченков. В 2019 году агентство получило ее оригинал и начало расследования по выявленным фактам манипуляции результатами, после чего передало информацию спортивным федерациям.

Дрозд провел 41 бой на профессиональном ринге, одержав 40 побед. Чемпионом WBC россиянин был в 2014-2015 годах, один раз успешно защитив титул.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
При участии
Яна Баширова
допинг бокс Григорий Дрозд
Материалы по теме
Олимпийская чемпионка призналась, что специально попалась на допинге
Спорт
В допинг-пробе российского теннисиста нашли мельдоний
Спорт
WADA решило не оспаривать оправдательное решение по допинг-делу Синнера
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
На Украине сообщили о 200 поджогах автомобилей военныхПолитика, 12:52
МИД пообещал «не рубить с плеча» в вопросе запрета экспорта урана в СШАЭкономика, 12:49
«Краснодар» отправил в дубль футболиста сборной России после интервьюСпорт, 12:33
В Сумской области получил повреждение энергетический объектПолитика, 12:31
Минобороны сообщило об ударах по аэродромной инфраструктуре ВСУПолитика, 12:22
Захарова назвала информационным терроризмом санкции против журналистовПолитика, 12:15
Минобороны заявило о контроле над Желанным Первым в ДНРПолитика, 12:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти согласовали новый порядок закупок жизненно важных лекарствБизнес, 12:00
Могут ли новые данные о допинговом деле Валиевой изменить его исходСпорт, 11:46
Экс-чемпиона мира по боксу из России обвинили в употреблении допингаСпорт, 11:43
В работе Wildberries произошел сбойТехнологии и медиа, 11:39
Китай предложил «проложить мост» к переговорам России и УкраиныПолитика, 11:38
МИД предложил «менять характер сигнализации» об угрозе эскалацииПолитика, 11:34
Зеленский рассказал об обещании Трампа поддерживать УкраинуПолитика, 11:27