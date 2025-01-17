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Неймар рассказал о зависти Мбаппе после перехода Месси в ПСЖ

Бразилец отметил, что у них с Мбаппе были довольно хорошие отношения, за исключением одной ссоры. По словам Неймара, он называл француза «Золотым мальчиком» и всегда говорил, что тот станет одним из лучших в мире
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Бразильский футболист Неймар рассказал, что в поведении Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен» появилась зависть после прихода в команду Лионеля Месси.

Неймар играл в ПСЖ в 2017–2023 годах, Месси — в 2021–2023-м, Мбаппе — в 2017–2024-м. Сейчас бразилец выступает за саудовский «Аль-Хиляль», аргентинец — за «Интер Майами», а француз — за мадридский «Реал».

«У нас было несколько хороших лет партнерства, но после того, как Месси перешел в ПСЖ, он [Мбаппе] немного ревновал. А потом были какие-то конфликты, перемены в поведении», — цитирует Неймара Marca.

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Спорт
Неймар

Неймар отметил, что у них с Мбаппе были довольно хорошие отношения. «У нас была небольшая ссора, но он был ключевым игроком для команды. Я называл его «Золотым мальчиком». Я всегда говорил, что он станет одним из лучших в мире. Я всегда помогал ему, разговаривал с ним, он приходил ко мне домой, мы вместе ужинали», — рассказал бразилец.

Имея тройку таких звездных игроков, как Месси, Мбаппе и Неймар, ПСЖ без особых проблем выигрывал чемпионат Франции, но успеха на международном уровне французской команде добиться не удалось. В сезоне 2019/20 ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Баварии».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе Лионель Месси
Килиан Мбаппе фото

Килиан Мбаппе

спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
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