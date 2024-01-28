Глава УЕФА Чеферин не смог объяснить разницу в отношении к России и Израилю

Глава УЕФА не смог объяснить разницу в отношении к России и Израилю

Александер Чеферин заявил, что не может конкретно объяснить разницу в подходах организации к России и Израилю, и отметил, что «мир сходит с ума»

Александер Чеферин (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил The Guardian, что организация отслеживает ситуацию в Израиле, но он не хотел бы обсуждать, в чем ее отличие от российской.

На вопрос о том, как он разделяет ситуации в Израиле и России, Чеферин ответил: «Я не хочу быть здесь слишком конкретным».

По его словам, УЕФА отслеживает обе ситуации, в том числе израильскую, и «ему сложно комментировать». «Мир сходит с ума, каждый день у нас война. Я не хочу больше ничего говорить», — сказал глава УЕФА.

В середине января бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер опубликовал в соцсети X заявление палестинской федерации с призывом к ФИФА и МОК ввести санкции против Израиля. Позднее он удалил этот пост.

Международная федерация хоккея (IIHF) 10 января отстранила израильские сборные от своих турниров по соображениям безопасности, но после обвинений в антисемитизме разрешила израильской молодежке сыграть на турнире в Болгарии.

МОК в октябре на фоне действий Израиля в секторе Газа предостерег от дискриминации израильских спортсменов и пригрозил санкциями, а также напомнил, что спортсмены не должны нести ответственность за действия их правительств.

При этом в МОК заявили «РБК Спорт», что российские спортсмены наказаны за другое — а именно за нарушение олимпийского перемирия, которое действовало в момент начала военной операции на Украине.

Министр иностранных дел Сергей Лавров по этому поводу заявил, что МОК опять пытается найти формулировки, устраивающие западные страны, и ведет себя предвзято и возмутительно.

УЕФА ранее неоднократно заявлял о планах сохранить отстранение россиян до конца военной операции на Украине.