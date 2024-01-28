Глава УЕФА не смог объяснить разницу в отношении к России и Израилю
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил The Guardian, что организация отслеживает ситуацию в Израиле, но он не хотел бы обсуждать, в чем ее отличие от российской.
На вопрос о том, как он разделяет ситуации в Израиле и России, Чеферин ответил: «Я не хочу быть здесь слишком конкретным».
По его словам, УЕФА отслеживает обе ситуации, в том числе израильскую, и «ему сложно комментировать». «Мир сходит с ума, каждый день у нас война. Я не хочу больше ничего говорить», — сказал глава УЕФА.
В середине января бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер опубликовал в соцсети X заявление палестинской федерации с призывом к ФИФА и МОК ввести санкции против Израиля. Позднее он удалил этот пост.
Международная федерация хоккея (IIHF) 10 января отстранила израильские сборные от своих турниров по соображениям безопасности, но после обвинений в антисемитизме разрешила израильской молодежке сыграть на турнире в Болгарии.
МОК в октябре на фоне действий Израиля в секторе Газа предостерег от дискриминации израильских спортсменов и пригрозил санкциями, а также напомнил, что спортсмены не должны нести ответственность за действия их правительств.
При этом в МОК заявили «РБК Спорт», что российские спортсмены наказаны за другое — а именно за нарушение олимпийского перемирия, которое действовало в момент начала военной операции на Украине.
Министр иностранных дел Сергей Лавров по этому поводу заявил, что МОК опять пытается найти формулировки, устраивающие западные страны, и ведет себя предвзято и возмутительно.
УЕФА ранее неоднократно заявлял о планах сохранить отстранение россиян до конца военной операции на Украине.
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