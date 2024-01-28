Чеферин: матч Россия — Сербия никого не волнует, без англичан о нем бы не знали

Товарищеская встреча Россия — Сербия запланирована на март. Против ее проведения выступает украинская федерация. Александер Чеферин заявил, что у УЕФА нет полномочий запретить матч

Александер Чеферин (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил The Guardian, что не видит проблемы в товарищеской встрече между сборными России и Сербии, поскольку «молодые люди просто хотят сыграть в футбол».

Матч запланирован на конец марта в Москве. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в начале января рассказал, что согласование встречи в УЕФА заняло всего несколько часов.

Чеферин признал, что с юридической точки зрения УЕФА не может повлиять на проведение встречи.

«Никого не волнует этот матч: если бы вы, англичане, не говорили об этом, никто бы и не узнал. В Словении мы даже не знали, что они играют, потому что людей не волнуют вещи, на которые часто указывают английские политики и ведущие СМИ», — сказал Чеферин.

В декабре, на следующий день после объявления о матче Россия — Сербия, Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила ФИФА и УЕФА не допустить проведения встречи.

Сборная Сербии станет первым европейским соперником команды Валерия Карпина после отстранения от турниров ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года.

В ноябре 2022-го российская команда должна была провести товарищеский матч против сборной Боснии и Герцеговины, но боснийская сторона отказалась от встречи.

Последний матч россияне провели против сборной Кубы в Волгограде 20 ноября (8:0).