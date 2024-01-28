«Трактор» отыгрался с 0:3 и победил «Авангард» благодаря лакросс-голу
Челябинский «Трактор» победил в Омске «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ, отыграв отставание в три гола.
Матч завершился со счетом 4:5 (3:2, 0:2, 1:1).
У хозяев отличились Владимир Ткачев (на второй минуте), Томаш Юрчо ( 5-я), Дамир Шарипзянов (10-я) и Рид Буше (41-я).
У гостей забивали Сергей Калинин (13-я), Александр Рыков (16-я), Никита Сошников (25-я), Виталий Кравцов (30-я) и Максим Шабанов (47-я).
Шабанов забил победный гол в стиле лакросс — подняв шайбу на крюк клюшки и закинув ее в сетку из-за ворот.
Шабанову 23 года, на его счету 23 шайбы и 25 передач в 57 матчах сезона.
«Авангард» ранее в воскресенье досрочно вышел в плей-офф благодаря победе магнитогорского «Металлурга» над хабаровским «Амуром» (3:2).
Результаты других матчей дня:
«Адмирал» — «Салават Юлаев» — 5:4 после овертайма;
«Барыс» — «Ак Барс» — 1:3.
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