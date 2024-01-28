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«Авангард» вышел в плей-офф КХЛ благодаря победе конкурента

«Авангард» стал вторым участником плей-офф КХЛ в Восточной конференции
Команда из Омска в десятый раз подряд вышла в плей-офф КХЛ. В Восточной конференции пока определились два участника Кубка Гагарина, в Западной — уже пять
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» стал вторым участником плей-офф Восточной конференции КХЛ после победы магнитогорского «Металлурга» над хабаровским «Амуром» (3:2).

«Авангард» вышел в плей-офф в десятый раз подряд. В прошлом сезоне омичи дошли до полуфинала, где в пяти матчах уступили «Ак Барсу». В последний раз «Авангард» брал трофей в 2021 году.

Ранее на Востоке участие в розыгрыше Кубка Гагарина себе досрочно обеспечил только «Металлург», который возглавляет конференцию с 82 очками.

У «Авангарда» 79 очков и на три матча меньше.

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В Западной конференции уже определились пять участников плей-офф — СКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и «Торпедо».

Плей-офф начнется 29 февраля.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Металлург Магнитогорск
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