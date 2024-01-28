«Авангард» вышел в плей-офф КХЛ благодаря победе конкурента
Омский «Авангард» стал вторым участником плей-офф Восточной конференции КХЛ после победы магнитогорского «Металлурга» над хабаровским «Амуром» (3:2).
«Авангард» вышел в плей-офф в десятый раз подряд. В прошлом сезоне омичи дошли до полуфинала, где в пяти матчах уступили «Ак Барсу». В последний раз «Авангард» брал трофей в 2021 году.
Ранее на Востоке участие в розыгрыше Кубка Гагарина себе досрочно обеспечил только «Металлург», который возглавляет конференцию с 82 очками.
У «Авангарда» 79 очков и на три матча меньше.
В Западной конференции уже определились пять участников плей-офф — СКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и «Торпедо».
Плей-офф начнется 29 февраля.
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