 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Синнер выиграл у Медведева третий сет в финале Australian Open

Даниил Медведев проиграл Синнеру третий сет в финале Australian Open
Итальянец взял у Медведева третий сет со счетом 6:4, партия продолжалась 45 минут
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Четвертая ракетка мира Янник Синнер сократил отставание от россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open в Мельбурне.

Итальянец победил в третьем сете со счетом 6:4.

Первые два сета с одинаковым счетом выиграл Медведев — 6:3, 6:3.

«РБК Спорт» ведет онлайн матча.

Даниил Медведев повел 2:0 в финале Australian Open c Синнером
Спорт
Даниил Медведев

Синнер сделал четыре эйса против одного у Медведева. Медведев совершил 15 невынужденных ошибок, итальянец — девять.

Синнер впервые играет в финале турнира «Большого шлема», Медведев — в шестой раз, в том числе в третий в Мельбурне.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

На счету россиянина победа на US Open 2021 года.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Australian Open Даниил Медведев Янник Синнер
Материалы по теме
Даниил Медведев выиграл первый сет финала Australian Open у Синнера
Спорт
Медведев пока аутсайдер. Каковы шансы россиянина в финале Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Чемпион России по боксу уехал на сборы через два дня после ранения в ногу Спорт, 15:25
Медведев — Синнер. Онлайн финала Australian Open Спорт, 15:21
Умер худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков Общество, 15:20
Жильцам обрушившейся в Ростове-на-Дону многоэтажки пообещали выплаты Общество, 15:19
Глава JPMorgan предупредил, что экономика США близится к краю обрыва Экономика, 15:15
Синнер отыгрался с 0:2 в финале Australian Open с Даниилом Медведевым Спорт, 14:57
Неизвестные напали на католическую церковь в Стамбуле Общество, 14:54
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Пожар в Театре сатиры в Москве потушили Общество, 14:29
Премьер Монголии сообщил о затягивании переговоров по «Силе Сибири — 2» Бизнес, 14:12
Музыканты «Би-2» впервые вышли на связь после задержания в Таиланде Общество, 14:06
Синнер выиграл у Медведева третий сет в финале Australian Open Спорт, 14:00
СК возбудил дело после нападения на журналистку и оператора «Известий» Общество, 13:46
Что такое «мастер-спальня» в современных планировках РБК и ПИК, 13:45
Проникшие в Лувр вандалы облили «Мону Лизу» супом Общество, 13:31