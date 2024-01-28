Синнер выиграл у Медведева третий сет в финале Australian Open
Четвертая ракетка мира Янник Синнер сократил отставание от россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open в Мельбурне.
Итальянец победил в третьем сете со счетом 6:4.
Первые два сета с одинаковым счетом выиграл Медведев — 6:3, 6:3.
«РБК Спорт» ведет онлайн матча.
Синнер сделал четыре эйса против одного у Медведева. Медведев совершил 15 невынужденных ошибок, итальянец — девять.
Синнер впервые играет в финале турнира «Большого шлема», Медведев — в шестой раз, в том числе в третий в Мельбурне.
На счету россиянина победа на US Open 2021 года.
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