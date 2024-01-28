Даниил Медведев проиграл Синнеру третий сет в финале Australian Open

Синнер выиграл у Медведева третий сет в финале Australian Open

Итальянец взял у Медведева третий сет со счетом 6:4, партия продолжалась 45 минут

Янник Синнер (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Четвертая ракетка мира Янник Синнер сократил отставание от россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open в Мельбурне.

Итальянец победил в третьем сете со счетом 6:4.

Первые два сета с одинаковым счетом выиграл Медведев — 6:3, 6:3.

«РБК Спорт» ведет онлайн матча.

Синнер сделал четыре эйса против одного у Медведева. Медведев совершил 15 невынужденных ошибок, итальянец — девять.

Синнер впервые играет в финале турнира «Большого шлема», Медведев — в шестой раз, в том числе в третий в Мельбурне.

На счету россиянина победа на US Open 2021 года.