Даниил Медведев повел 2:0 в финале Australian Open c Синнером
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл второй сет у итальянца Янника Синнера в финальном матче Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.
Медведев выиграл во втором сете со счетом 6:3.
Партия продолжалась 49 минут. Медведев и Синнер сделали по эйсу и двойной ошибке. У итальянца 14 невынужденных ошибок против 8 у Медведева. Оба реализовали только треть брейк-пойнтов.
«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию финального матча.
Медведев занимает третье место в мировом рейтинге, Синнер — четвертое, последние три встречи соперников остались за итальянцем.
Медведев в третий раз играет в финале Australian Open — в 2021 году он уступил сербу Новаку Джоковичу, а год спустя — испанцу Рафаэлю Надалю, который отыгрался с 0:2.
На счету Медведева пока только один «Большой шлем» — в 2021 году он победил на US Open.
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