Даниил Медведев повел 2:0 в финале Australian Open c Синнером

Вторая партия продолжалась 49 минут и завершилась со счетом 6:3

Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл второй сет у итальянца Янника Синнера в финальном матче Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

Медведев выиграл во втором сете со счетом 6:3.

Партия продолжалась 49 минут. Медведев и Синнер сделали по эйсу и двойной ошибке. У итальянца 14 невынужденных ошибок против 8 у Медведева. Оба реализовали только треть брейк-пойнтов.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию финального матча.

Медведев занимает третье место в мировом рейтинге, Синнер — четвертое, последние три встречи соперников остались за итальянцем.

Медведев в третий раз играет в финале Australian Open — в 2021 году он уступил сербу Новаку Джоковичу, а год спустя — испанцу Рафаэлю Надалю, который отыгрался с 0:2.

На счету Медведева пока только один «Большой шлем» — в 2021 году он победил на US Open.