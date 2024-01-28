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Даниил Медведев повел 2:0 в финале Australian Open c Синнером

Даниил Медведев повел со счетом 2:0 в финале Australian Open c Янником Синнером
Вторая партия продолжалась 49 минут и завершилась со счетом 6:3
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл второй сет у итальянца Янника Синнера в финальном матче Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

Медведев выиграл во втором сете со счетом 6:3.

Партия продолжалась 49 минут. Медведев и Синнер сделали по эйсу и двойной ошибке. У итальянца 14 невынужденных ошибок против 8 у Медведева. Оба реализовали только треть брейк-пойнтов.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию финального матча.

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Даниил Медведев

Медведев занимает третье место в мировом рейтинге, Синнер — четвертое, последние три встречи соперников остались за итальянцем.

Медведев в третий раз играет в финале Australian Open — в 2021 году он уступил сербу Новаку Джоковичу, а год спустя — испанцу Рафаэлю Надалю, который отыгрался с 0:2.

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На счету Медведева пока только один «Большой шлем» — в 2021 году он победил на US Open.

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Анна Сатдинова
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