«Пари НН» назвал справедливым наказание игроков клуба за «договорняки»
«Пари Нижний Новгород» считает, что РФС справедливо наказал бывших игроков клуба за договорные матчи в молодежном первенстве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте команды.
Накануне КДК РФС наказал пятерых игроков. Санкции приняты в отношении футболистов, игравших за молодежную команду «Пари НН» со сверстниками из «Ахмата» и ЦСКА в марте 2024 года. Полузащитник Никита Милюков был отстранен от футбола пожизненно, Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов — на пять лет (из них четыре условно с испытательным сроком два года), Дениса Чупрунова отстранили на три года условно.
«С самого начала расследования, инициированного клубом совместно с РФС, «Пари НН» занял активную позицию, взаимодействуя с Департаментом защиты игры, предоставляя данные и всю необходимую информацию. Считаем, что КДК РФС вынес справедливое решение в отношении игроков в соответствии с выявленными обстоятельствами и регламентом РФС», — говорится в заявлении «Пари НН».
В «Пари НН» отметили, что действующему игроку молодежной команды Чупрунову удалось избежать реального отстранения от футбола. «Не сомневаемся, что случившееся станет для Дениса и всех молодых игроков большим уроком, и подобных ситуаций ни с ним, ни с кем-либо из футболистов нашего клуба не повторится», — рассказали в «Пари НН».
Там добавили, что клуб провел жесткую профилактическую работу с игроками молодежной команды.
«Пари НН» ушел на зимний перерыв в РПЛ на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков в 18 матчах.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США
Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов