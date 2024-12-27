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«Пари НН» назвал справедливым наказание игроков клуба за «договорняки»

«Пари НН»: КДК РФС справедливо наказал футболистов клуба за договорные матчи
В «Пари НН» считают, что КДК РФС вынес справедливое решение в отношении игроков в соответствии с выявленными обстоятельствами. Там добавили, что клуб провел жесткую профилактическую работу с футболистами молодежной команды
Фото: ФК «Пари НН»
Фото: ФК «Пари НН»

«Пари Нижний Новгород» считает, что РФС справедливо наказал бывших игроков клуба за договорные матчи в молодежном первенстве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте команды.

Накануне КДК РФС наказал пятерых игроков. Санкции приняты в отношении футболистов, игравших за молодежную команду «Пари НН» со сверстниками из «Ахмата» и ЦСКА в марте 2024 года. Полузащитник Никита Милюков был отстранен от футбола пожизненно, Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов — на пять лет (из них четыре условно с испытательным сроком два года), Дениса Чупрунова отстранили на три года условно.

«С самого начала расследования, инициированного клубом совместно с РФС, «Пари НН» занял активную позицию, взаимодействуя с Департаментом защиты игры, предоставляя данные и всю необходимую информацию. Считаем, что КДК РФС вынес справедливое решение в отношении игроков в соответствии с выявленными обстоятельствами и регламентом РФС», — говорится в заявлении «Пари НН».

РФС наказал пятерых игроков за договорные матчи в молодежном первенстве
Спорт

В «Пари НН» отметили, что действующему игроку молодежной команды Чупрунову удалось избежать реального отстранения от футбола. «Не сомневаемся, что случившееся станет для Дениса и всех молодых игроков большим уроком, и подобных ситуаций ни с ним, ни с кем-либо из футболистов нашего клуба не повторится», — рассказали в «Пари НН».

Там добавили, что клуб провел жесткую профилактическую работу с игроками молодежной команды.

«Пари НН» ушел на зимний перерыв в РПЛ на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков в 18 матчах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) ФК Пари Нижний Новгород договорные матчи
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