РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков из-за долга за Бакаева
Палата РФС по разрешению споров наложила на подмосковные «Химки» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на сайте РФС.
Причина в задолженности «Химок» перед петербургским «Зенитом» за аренду полузащитника Зелимхана Бакаева. Также «Химки» должны рассчитаться с московским «Локомотивом» и своим бывшим футболистом Юрием Журавлевым.
Бакаев перешел в «Химки» в августе этого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей и забил шесть голов.
Ранее в декабре ФИФА запретила «Химкам» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед шведским полузащитником Бесардом Сабовичем.
«Химки» ушли на зимний перерыв на 13-м месте в чемпионате России, набрав 16 очков в 18 матчах.
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