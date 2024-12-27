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РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков из-за долга за Бакаева

РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков из-за долга перед «Зенитом»
Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление «Зенита» о взыскании задолженности за аренду полузащитника Зелимхана Бакаева
Зелимхан Бакаев (справа)
Зелимхан Бакаев (справа) (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Палата РФС по разрешению споров наложила на подмосковные «Химки» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на сайте РФС.

Причина в задолженности «Химок» перед петербургским «Зенитом» за аренду полузащитника Зелимхана Бакаева. Также «Химки» должны рассчитаться с московским «Локомотивом» и своим бывшим футболистом Юрием Журавлевым.

Бакаев перешел в «Химки» в августе этого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей и забил шесть голов.

Ранее в декабре ФИФА запретила «Химкам» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед шведским полузащитником Бесардом Сабовичем.

«Химки» ушли на зимний перерыв на 13-м месте в чемпионате России, набрав 16 очков в 18 матчах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) ФК Химки ФК Зенит Зелимхан Бакаев
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