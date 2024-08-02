Зелимхан Бакаев перешел из «Зенита» в «Химки»

«Зенит» объявил о переходе Зелимхана Бакаева в «Химки»

Полузащитник «Зенита» взят в аренду подмосковным клубом до конца сезона

Зелимхан Бакаев (Фото: fc-zenit.ru)

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев перешел в подмосковные «Химки». Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Футболист будет там выступать на правах аренды до конца сезона 2024/25.

Прошлый сезон Бакаев провел в аренде в «Аль-Вахде» из ОАЭ, где в 25 матчах забил один гол, сделал три результативные передачи и завоевал Кубок лиги ОАЭ.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года после завершения контракта с московским «Спартаком». В составе петербургского клуба полузащитник провел 34 матча, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Вместе с «сине-бело-голубыми» он впервые в карьере стал чемпионом России и завоевал два Суперкубка страны.

В сборной России 28-летний футболист провел 13 матчей и забил один гол.