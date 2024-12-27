«Матч ТВ» узнал, что лыжницу Сметанину снова перевели в реанимацию

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам, которая перенесла инсульт, перевели в реанимацию из палаты интенсивной терапии. Состояние 72-летний Сметаниной остается тяжелым

Раиса Сметанина (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину, которая перенесла инсульт, снова перевали в реанимацию. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Состояние 72-летней бывшей лыжницы остается тяжелым.

В середине декабря стало известно, что Сметанина попала в реанимацию с инсультом, у нее парализовало правую сторону тела, она не могла разговаривать. Через несколько дней ее перевезли из Сыктывкара в петербургский НМИЦ им. Алмазова. Племянник лыжницы 24 декабря сообщал, что ее перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

Сметанина побеждала на Олимпиадах в Инсбруке в 1976-м, Лейк-Плэсиде в 1980-м и Альбервиле в 1992-м, также на ее счету пять серебряных медалей Игр и одна бронза, четыре победы на чемпионатах мира.

Сметанина — первая спортсменка в истории, выигравшая десять медалей на зимних Олимпиадах.