«Матч ТВ» узнал, что лыжницу Сметанину снова перевели в реанимацию
Четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину, которая перенесла инсульт, снова перевали в реанимацию. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Состояние 72-летней бывшей лыжницы остается тяжелым.
В середине декабря стало известно, что Сметанина попала в реанимацию с инсультом, у нее парализовало правую сторону тела, она не могла разговаривать. Через несколько дней ее перевезли из Сыктывкара в петербургский НМИЦ им. Алмазова. Племянник лыжницы 24 декабря сообщал, что ее перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.
Сметанина побеждала на Олимпиадах в Инсбруке в 1976-м, Лейк-Плэсиде в 1980-м и Альбервиле в 1992-м, также на ее счету пять серебряных медалей Игр и одна бронза, четыре победы на чемпионатах мира.
Сметанина — первая спортсменка в истории, выигравшая десять медалей на зимних Олимпиадах.
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