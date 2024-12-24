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Четырехкратную олимпийскую чемпионку Сметанину перевели из реанимации

Лыжницу Раису Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии
Знаменитую лыжницу, которая перенесла инсульт, перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Состояние 72-летний Сметаниной остается стабильно тяжелым
Раиса Сметанина
Раиса Сметанина (Фото: Alexandr Yakovlev / Russian Look / Global Look Press)

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина, которая перенесла инсульт, покинула реанимацию, сообщил «Матч ТВ» ее племянник Юрий.

«Из реанимации перевели в палату интенсивной терапии. Но состояние стабильно тяжелое. Не ухудшается, это уже слава богу», — сказал Юрий Сметанин.

В середине декабря стало известно, что 72-летняя Сметанина перенесла инсульт. У нее парализовало правую сторону тела, она не может разговаривать. На прошлой неделе Сметанину перевезли на лечение в Санкт-Петербург в Медицинский центр имени Алмазова.

Лыжницу Сметанину перевезли на лечение в Санкт-Петербург после инсульта
Спорт
Раиса Сметанина

Сметанина побеждала на Олимпиадах в Инсбруке в 1976-м, Лейк-Плэсиде в 1980-м и Альбервиле в 1992-м, также на ее счету пять серебряных медалей Игр и одна бронза, четыре победы на чемпионатах мира.

Сметанина — первая спортсменка в истории, выигравшая десять медалей на зимних Олимпиадах.

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Иван Витченко Иван Витченко
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