Пережившая инсульт лыжница Сметанина начала восстанавливаться
Процесс восстановления четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной после инсульта дает положительный эффект, заявил ТАСС племянник лыжницы Юрий Сметанин.
В середине декабря стало известно, что 72-летняя лыжница попала в реанимацию, у нее парализовало правую сторону тела, она не могла разговаривать. Через несколько дней Сметанину перевезли из Сыктывкара в петербургский НМИЦ им. Алмазова.
Племянник лыжницы отметил, что она находится в палате интенсивной терапии и всем обеспечена, ее жизни ничего не угрожает.
«Логопед работает над восстановлением речи, идет восстановление других функций организма», — сказал Сметанин. По его словам, восстановление будет идти долго, «но положительные эффекты уже есть».
Сметанина побеждала на Олимпиадах в Инсбруке в 1976-м, Лейк-Плэсиде в 1980-м и Альбервиле в 1992-м, также на ее счету пять серебряных медалей Игр и одна бронза, четыре победы на чемпионатах мира.
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