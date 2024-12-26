Пережившая инсульт лыжница Сметанина начала восстанавливаться

Племянник олимпийской чемпионки сообщил, что жизни Раисы Сметаниной уже ничего не угрожает, она работает с логопедом над восстановлением речи

Раиса Сметанина (Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Осетров)

Процесс восстановления четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной после инсульта дает положительный эффект, заявил ТАСС племянник лыжницы Юрий Сметанин.

В середине декабря стало известно, что 72-летняя лыжница попала в реанимацию, у нее парализовало правую сторону тела, она не могла разговаривать. Через несколько дней Сметанину перевезли из Сыктывкара в петербургский НМИЦ им. Алмазова.

Племянник лыжницы отметил, что она находится в палате интенсивной терапии и всем обеспечена, ее жизни ничего не угрожает.

«Логопед работает над восстановлением речи, идет восстановление других функций организма», — сказал Сметанин. По его словам, восстановление будет идти долго, «но положительные эффекты уже есть».

Сметанина побеждала на Олимпиадах в Инсбруке в 1976-м, Лейк-Плэсиде в 1980-м и Альбервиле в 1992-м, также на ее счету пять серебряных медалей Игр и одна бронза, четыре победы на чемпионатах мира.