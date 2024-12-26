«Авангард» расторг контракт с основным вратарем
Омский «Авангард» сообщил о расторжении контракта с основным голкипером команды в этом сезоне Павлом Хомченко.
Соглашение с 30-летним вратарем расторгнуто по соглашению сторон. «Чемпионат» писал, что Хомченко перейдет в московский ЦСКА.
Хомченко в этом сезоне провел 28 матчей, в которых одержал 12 побед, отражая в среднем 91,4% бросков.
Накануне ЦСКА обменял в «Авангард» трехкратного чемпиона КХЛ Константина Окулова на американского форварда Коула Касселса.
Омский клуб после 37 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции. В конце ноября команда объявила, что ее главным тренером стал канадец Ги Буше.
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