«Авангард» расторг контракт с основным вратарем

Павел Хомченко в этом сезоне провел 28 матчей за «Авангард». «Чемпионат» сообщал, что голкипер продолжит карьеру в ЦСКА

Павел Хомченко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Омский «Авангард» сообщил о расторжении контракта с основным голкипером команды в этом сезоне Павлом Хомченко.

Соглашение с 30-летним вратарем расторгнуто по соглашению сторон. «Чемпионат» писал, что Хомченко перейдет в московский ЦСКА.

Хомченко в этом сезоне провел 28 матчей, в которых одержал 12 побед, отражая в среднем 91,4% бросков.

Накануне ЦСКА обменял в «Авангард» трехкратного чемпиона КХЛ Константина Окулова на американского форварда Коула Касселса.

Омский клуб после 37 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции. В конце ноября команда объявила, что ее главным тренером стал канадец Ги Буше.