Разорвавший контракт с «Авангардом» призер Олимпиады Галиев перешел в ЦСКА

Разорвавший контракт с «Авангардом» призер Олимпиады перешел в ЦСКА

Форвард Станислав Галиев подписал контракт с армейским клубом до конца сезона 2024/25

Станислав Галиев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

ЦСКА подписал контракт до конца сезона 2024/25 с нападающим Станиславом Галиевым. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Ранее 24 декабря 32-летний Галиев расторг соглашение с омским «Авангардом». В нынешнем сезоне он провел 33 матча и набрал 7 (2+5) очков.

В КХЛ Галиев ранее играл за казанский «Ак Барс» и московское «Динамо». В 2018 году форвард выиграл Кубок Гагарина вместе с казанцами. В составе сборной России форвард стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 36 матчах.