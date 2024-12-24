 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Разорвавший контракт с «Авангардом» призер Олимпиады перешел в ЦСКА

Разорвавший контракт с «Авангардом» призер Олимпиады Галиев перешел в ЦСКА
Форвард Станислав Галиев подписал контракт с армейским клубом до конца сезона 2024/25
Станислав Галиев
Станислав Галиев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

ЦСКА подписал контракт до конца сезона 2024/25 с нападающим Станиславом Галиевым. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Ранее 24 декабря 32-летний Галиев расторг соглашение с омским «Авангардом». В нынешнем сезоне он провел 33 матча и набрал 7 (2+5) очков.

В КХЛ Галиев ранее играл за казанский «Ак Барс» и московское «Динамо». В 2018 году форвард выиграл Кубок Гагарина вместе с казанцами. В составе сборной России форвард стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 36 матчах.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

El Pais узнала, как Киев хочет добиться возвращения беженцев

Центробанк объяснил опасность снижения ключевой ставки

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Какой алкоголь пили на Руси. Подборка

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Правительство запретило майнинг в десяти регионах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА
Материалы по теме
Лидер КХЛ заключил контракт с олимпийским чемпионом
Спорт
Сломавший позвоночник игрок КХЛ впервые вышел на лед после травмы
Спорт
КХЛ в четвертый раз назвала 19-летнего игрока СКА лучшим новичком недели
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 23 дек, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:26
К свету: как сделать так, чтобы всем хватало электричестваРБК и Россети, 16:23
Новым регионам рекомендовали сохранить «старые гербы»Общество, 16:16
В Невинномысске женщина запустила фейерверк в отделении банкаОбщество, 16:11
Власти заявили о балийско-российской наркосети после ареста россиянинаОбщество, 16:08
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньгиСпорт, 16:07
Костин назвал необычной экономическую ситуацию в РоссииЭкономика, 16:00
Как бизнесу понять, что пора иначе работать с даннымиРБК и СберАналитика, 15:52
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Иркутской области прошли рейды по незарегистрированным майнинг-фермамКрипто, 15:47
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмыОбщество, 15:47
Медведев назвал число заключивших контракты с Минобороны за годПолитика, 15:42
Поджигатель почты в Уфе объяснил свой поступок давлением мошенниковОбщество, 15:41
Падение дрона в академии в Нижнем Новгороде объяснили учениямиОбщество, 15:30
Цемент, песок и щебень: как сэкономить компании 20 лет развитияРБК и Альфа-Лизинг, 15:28
Разорвавший контракт с «Авангардом» призер Олимпиады перешел в ЦСКАСпорт, 15:24