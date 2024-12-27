Хоккеист ЦСКА избежал наказания за нанесение травмы Кузнецову
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ не стал наказывать защитника московского ЦСКА Владислава Провольнева в столкновении с которым травму получил нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов. Об этом сообщается на сайте лиги.
«По обращению ХК СКА спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча ЦСКА — СКА. Принято решение не накладывать санкций, предусмотренных статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на защитника ЦСКА Владислава Провольнева», — говорится в сообщении.
Кузнецов во втором периоде матча, прошедшего в Москве 25 декабря (6:5 в пользу ЦСКА), столкнулся с Провольневым и упал на лед. Он смог покинуть площадку только с помощью персонала команды и досрочно завершил матч. Никакого штрафа во время игры за этот силовой прием Провольнев не получил. После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у 32-летнего Кузнецова сотрясение, он некоторое время был без сознания.
Позднее стало известно, что Кузнецов пропустит около двух месяцев.
У Кузнецова 10 шайб и 23 передачи в 33 играх в нынешнем сезоне КХЛ.
В межсезонье он вернулся из НХЛ и подписал контракт со СКА на четыре года.
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