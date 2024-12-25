ЦСКА победил СКА в самом результативном «армейском дерби» в истории КХЛ
Московский ЦСКА победил петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:5 (5:0, 0:1, 1:4).
ЦСКА повел 2:0 уже к 57-й секунде благодаря голам Павла Карнаухова и Дениса Гурьянова. СКА заменил вратаря Егора Заврагина на Павла Мойсевича.
К 15-й минуте ЦСКА довел счет до 5:0 — отличились Виталий Абрамов (9), Максим Соркин (15) и Карнаухов (15). СКА провел обратную замену вратарей.
Во втором периоде петербургский клуб забил первый гол — отличился Сергей Сапего (39), а в третьей двадцатиминутке сократил отставание до одной шайбы благодаря Александру Никишину (48), Арсению Грицюку (50), Ивану Демидову (55) и Сергею Плотникову (56).
У хозяев в третьем периоде забил Кирилл Долженков (48).
Ранее в КХЛ только ХК МВД забивал два гола на первой минуте матча.
ЦСКА выиграл самое результативное «армейское дерби» в истории КХЛ и одержал девятую победу подряд.
Результаты других матчей:
«Торпедо» — «Локомотив» — 0:5;
«Витязь» — «Динамо» (Москва) — 2:0.
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