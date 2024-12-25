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ЦСКА победил СКА в самом результативном «армейском дерби» в истории КХЛ

ЦСКА победил СКА в матче с 11 голами, чуть не упустив победу с 5:0
ЦСКА после первого периода вел 5:0, но завершил игру победой со счетом 6:5. СКА дважды менял вратарей в первой трети матча, а во втором периоде потерял из-за травмы Евгения Кузнецова
Павел Карнаухов
Павел Карнаухов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский ЦСКА победил петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:5 (5:0, 0:1, 1:4).

ЦСКА повел 2:0 уже к 57-й секунде благодаря голам Павла Карнаухова и Дениса Гурьянова. СКА заменил вратаря Егора Заврагина на Павла Мойсевича.

К 15-й минуте ЦСКА довел счет до 5:0 — отличились Виталий Абрамов (9), Максим Соркин (15) и Карнаухов (15). СКА провел обратную замену вратарей.

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Во втором периоде петербургский клуб забил первый гол — отличился Сергей Сапего (39), а в третьей двадцатиминутке сократил отставание до одной шайбы благодаря Александру Никишину (48), Арсению Грицюку (50), Ивану Демидову (55) и Сергею Плотникову (56).

У хозяев в третьем периоде забил Кирилл Долженков (48).

Ранее в КХЛ только ХК МВД забивал два гола на первой минуте матча.

ЦСКА выиграл самое результативное «армейское дерби» в истории КХЛ и одержал девятую победу подряд.

Результаты других матчей:

«Торпедо» — «Локомотив» — 0:5;

«Витязь» — «Динамо» (Москва) — 2:0.

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