Вернувшийся из НХЛ Кузнецов выбыл на два месяца из-за травмы головы
Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов пропустит около двух месяцев из-за травмы головы, полученной в матче КХЛ между СКА и ЦСКА. Об этом сообщают ТАСС и «Матч ТВ» со ссылкой на источники.
Форвард СКА во втором периоде матча, прошедшего в Москве накануне (6:5 в пользу ЦСКА), столкнулся с защитником хозяев Владиславом Провольневым и упал на лед. Он смог покинуть площадку только с помощью персонала команды и досрочно завершил матч. После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у 32-летнего Кузнецова сотрясение, он некоторое время был без сознания.
«У него наблюдаются пробелы в памяти, он не помнит прошедшую игру», — сказал источник ТАСС, отметив, что окончательный диагноз будет ясен в течение недели.
У Кузнецова 10 шайб и 23 передачи в 33 играх чемпионата.
В межсезонье он вернулся из НХЛ и подписал контракт со СКА на четыре года.
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