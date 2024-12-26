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Вернувшийся из НХЛ Кузнецов выбыл на два месяца из-за травмы головы

Кузнецов выбыл на два месяца из-за травмы в игре с ЦСКА, у него пробелы в памяти
Нападающий СКА столкнулся с соперником во втором периоде и досрочно завершил игру. Роман Ротенберг заявил, что у Кузнецова сотрясение и он некоторое время был без сознания
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов пропустит около двух месяцев из-за травмы головы, полученной в матче КХЛ между СКА и ЦСКА. Об этом сообщают ТАСС и «Матч ТВ» со ссылкой на источники.

Форвард СКА во втором периоде матча, прошедшего в Москве накануне (6:5 в пользу ЦСКА), столкнулся с защитником хозяев Владиславом Провольневым и упал на лед. Он смог покинуть площадку только с помощью персонала команды и досрочно завершил матч. После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у 32-летнего Кузнецова сотрясение, он некоторое время был без сознания.

«У него наблюдаются пробелы в памяти, он не помнит прошедшую игру», — сказал источник ТАСС, отметив, что окончательный диагноз будет ясен в течение недели.

Евгений Кузнецов получил травму после столкновения с игроком ЦСКА
Спорт
Евгений Кузнецов

У Кузнецова 10 шайб и 23 передачи в 33 играх чемпионата.

В межсезонье он вернулся из НХЛ и подписал контракт со СКА на четыре года.

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Хоккей ХК СКА Санкт-Петербург Евгений Кузнецов
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