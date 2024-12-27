Бывший тренер сборной России назвал фаворитов на участие в Олимпиаде

Ближе к Олимпийским играм 2026 года могут появиться молодые спортсмены, которые будут претендовать на участие в турнире, считает Юрий Каминский

Лыжники Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Ардашев и Сергей Устюгов являются претендентами на участие в Олимпийских играх 2026 года в случае допуска на турнир. Такое мнение «РБК Спорт» выразил бывший главный тренер сборной России по лыжным гонкам и старший тренер мужской национальной команды по биатлону Юрий Каминский.

«Если бы сборную России допустили до Олимпийских игр, то из российских спортсменов смогли бы выступить Большунов, Спицов, Червоткин, Семиков, Ардашев, Костылев, Терентьев, Устюгов, Горбунов, Мельниченко, Мальцев. Это те спортсмены, которые, на мой взгляд, могут претендовать на выступление на Олимпиаде. Молодцы ребята в спринте — Пузанов и Тиунов. Уже больше десяти человек. Возможно, кого-то не учел. Наверняка еще добавятся молодые ребята», — сказал Каминский.

Он отметил, что в России много талантливых спортсменов. «Сколько в женском спорте сейчас молодых ярких спортсменов появилось! Молодежь имеет возможность соревноваться с сильнейшими спортсменами и тянуться к ним. Так молодежь растет быстрее, и мы видим положительный эффект», — отметил он.

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) в конце сентября продлила отстранение российских спортсменов на сезон 2024/25. Представитель Федерации лыжного спорта Швеции Ларс Эберг заявлял, что рад решению FIS не возвращать россиян на соревнования.

FIS отстранила россиян в 2022 году. МОК еще в марте 2023-го рекомендовал допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе, однако федерации по зимним видам этому решению не последовали.