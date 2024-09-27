 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российским лыжникам продлили отстранение на новый сезон

Российским лыжникам продлили отстранение на сезон 2024/25
Международная федерация лыжного спорта и сноубординга не стала отменять отстранение для российских атлетов. Таким образом, они пропустят третий сезон подряд
Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов
Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов (Фото: Global Look Press)

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на сезон 2024/25. Об этом Expressen сообщил представитель Федерации лыжного спорта Швеции Ларс Эберг.

«Не было никаких обсуждений или чего-то подобного. Нас просто проинформировали, что в этом вопросе не будет никаких изменений в следующем сезоне», — сказал Эберг.

Норвежец Клебо заявил, что скучает по битвам с российскими лыжниками
Спорт
Йоханнес Клебо

Эберг рад, что FIS не вернула россиян на соревнования. «Швеция относится к той части FIS, которая действительно считает, что отстранение должно продолжать действовать, пока ничего не изменится на Украине. Учитывая то, что произошло в МОК, нельзя было быть полностью уверенным в том, как FIS будет решать эту проблему сейчас», — добавил он.

Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в нейтральном статусе. До этого МОК также рекомендовал международным федерациям допускать россиян на турниры в нейтральном статусе.

FIS отстранила россиян в 2022 году, в мае 2023-го отстранение было продлено до дальнейшего уведомления.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжники Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранение спортсменов
Материалы по теме
Три члена лыжной сборной Южной Кореи погибли в ДТП в Новой Зеландии
Спорт
У лыжников Натальи и Александра Терентьевых родилась дочь
Спорт
Чехия не примет этап лыжного Кубка мира по экономическим причинам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 18:09
Ильский НПЗ войдет в состав КНГК ХолдингаПресс-релиз, 19:27
«Ак Барс» второй раз в сезоне обыграл чемпиона КХЛСпорт, 19:22
В Москве обсудили перспективы делового партнерства с КазахстаномОтрасли, 19:20
Смоленский губернатор представил идеи по модернизации «Почты России»Пресс-релиз, 19:12
Четыре человека пострадали при взрыве на АЗС в ДагестанеОбщество, 19:04
На Украине предложили забирать счета у пенсионеров-переселенцевЭкономика, 19:03
Мексика и Венгрия заявили о планах стать «Друзьями мира» по УкраинеПолитика, 19:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд частично удовлетворил первый коллективный иск инвесторов к EuroclearИнвестиции, 19:01
Израиль сообщил об ударе по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте⁠Политика, 18:56
Глава Дагестана выехал на место взрыва на автозаправкеОбщество, 18:56
Пять человек погибли при взрыве на АЗС в ДагестанеОбщество, 18:54
Газпромбанк и «Дом.РФ» разместили новый выпуск ипотечных облигацийПресс-релиз, 18:52
UFC назвал новую дату боя лучшего российского тяжеловесаСпорт, 18:51
На Российской энергетической неделе обсудили переработку зольных отходовОтрасли, 18:46