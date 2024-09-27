Российским лыжникам продлили отстранение на новый сезон

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга не стала отменять отстранение для российских атлетов. Таким образом, они пропустят третий сезон подряд

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов (Фото: Global Look Press)

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на сезон 2024/25. Об этом Expressen сообщил представитель Федерации лыжного спорта Швеции Ларс Эберг.

«Не было никаких обсуждений или чего-то подобного. Нас просто проинформировали, что в этом вопросе не будет никаких изменений в следующем сезоне», — сказал Эберг.

Эберг рад, что FIS не вернула россиян на соревнования. «Швеция относится к той части FIS, которая действительно считает, что отстранение должно продолжать действовать, пока ничего не изменится на Украине. Учитывая то, что произошло в МОК, нельзя было быть полностью уверенным в том, как FIS будет решать эту проблему сейчас», — добавил он.

Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в нейтральном статусе. До этого МОК также рекомендовал международным федерациям допускать россиян на турниры в нейтральном статусе.

FIS отстранила россиян в 2022 году, в мае 2023-го отстранение было продлено до дальнейшего уведомления.