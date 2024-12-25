Российские лыжники выступили хуже норвежских за год до Олимпиады

Российские лыжники уже третий сезон подряд не участвуют в международных соревнованиях. Как изоляция влияет на результаты спортсменов и какие трудности могут возникнуть у россиян в случае снятия санкций — в материале «РБК Спорт»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) в конце сентября продлила отстранение российских спортсменов на сезон 2024/25. Представитель Федерации лыжного спорта Швеции Ларс Эберг заявлял, что рад решению FIS не возвращать россиян на соревнования.

FIS отстранила россиян в 2022 году. МОК еще в марте 2023-го рекомендовал допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе, однако федерации по зимним видам этому решению не последовали.

Сравнение результатов Кубка мира и Кубка России

Кубок России по лыжным гонкам в этом году стартовал 23 ноября и продлится до 6 апреля 2025 года. В это же время проходит Кубок мира, что позволяет сравнить результаты соревнований и оценить выступления российских спортсменов, которые третий сезон подряд не могут принимать участие в международных соревнованиях.

На Кубке России в гонке классического стиля среди мужчин лучшим стал Савелий Коростелев, преодолевший дистанцию 10 км за 23 минуты 25 секунд. Этот результат близок к лучшему показателю Кубка мира, который продемонстрировал финский лыжник Ийво Нисканен — 23 минуты 0,6 секунды на первом этапе.

В спринте классическим стилем Сергей Ардашев финишировал за 4 минуты 14,8 секунды, а в свободном стиле Александр Терентьев показал результат 3 минуты 5,59 секунды. Эти результаты значительно уступают тем, что были показаны на Кубке мира. На первом этапе в спринте классическим стилем норвежец Йоханнес Клебо финишировал за 2 минуты 25,25 секунды, а на втором этапе свободным стилем он стал первым с результатом 2 минуты 32,64 секунды.

Среди женщин на втором этапе российского чемпионата в классическом стиле на дистанции 10 км лучшее время показала Екатерина Смирнова — 27 минут 32,6 секунды, что значительно хуже результата шведской лыжницы Фриды Карлсон, который составил 25 минут 16,2 секунды.

В спринте доминировала Анастасия Фалеева с результатами 4 минуты 23,31 секунды в классическом стиле и 3 минуты и 27,83 секунды в свободном стиле. Эти показатели также недотягивают до результатов на Кубке мира. На первом этапе в спринте в классическом стиле победила Юханна Хагстрем с временем 2 минуты 49,95 секунды, а на втором этапе в свободном стиле лучший результат показала Йоанна Сундлинг — 2 минуты 50,8 секунды.

Сравнивая лучшие результаты прошедшего сезона, можно заметить, что российские спортсмены отстают от лыжников, выступающих на Кубке мира 2023/24.

В спринте классическим стилем на Кубке России лучшим показателем среди мужчин стал результат Александра Большунова — 3 минуты 4,31 секунды. Это почти на 29 секунд больше, чем время победителя Кубка мира, Йоханнеса Клебо, который показал результат 2 минуты 35,89 секунды на 14-м этапе.

Разница в лучших женских результатах в спринте за прошлый сезон между Кубками России и мира составляет 13,38 секунды. Например, Анастасия Фалеева прошла дистанцию классическим стилем за 3 минуты 14,16 секунды, в то время как шведская спортсменка Эмма Рибум финишировала на первом этапе за 3 минуты 0,78 секунды.

В спринте свободным стилем россияне также уступают победителям международных турниров. Сергей Ардашев пришел первым на Кубке России с результатом 2 минуты 52,49 секунды, тогда как Лукас Шанава преодолел дистанцию за 2 минуты 15,07 секунды. Разница у спортсменов — 37,42 секунды.

Среди женщин ситуация схожая. Вероника Степанова была первой с результатом 3 минуты 10,90 секунды, тогда как Линн Сван завершила гонку за 2 минуты 32,35 секунды, что на 32,35 секунды быстрее российской лыжницы.

Важно отметить, что сравнение Кубков мира и России по лыжным гонкам условно, поскольку необходимо учитывать разницы трасс, погодных условий и качество снега.

Что думают эксперты

Александр Панжинский, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте

«Если мы смотрим на текущий сезон Кубка мира, то он показывает, что на дистанциях хороши возрастные спортсмены. Они показывают хорошие результаты, особенно женщины, которые в 35–36 лет выигрывают соревнования. Наверное, это основное отличие от предыдущих сезонов», — сказал Панжинский «РБК Спорт».

Он считает, что в случае возвращения россиян на международные старты российским лыжникам стоит переживать за спринтерские гонки. «На спринтерских дистанциях в мире вырастает скорость, растет конкуренция, продолжается погоня за скоростями. Основное отличие, почему сложно сравнить гонки в Европе и России, — у нас скорости ниже. Спринтерские гонки — это та дистанция, за которую стоит больше всего переживать, если Россия вернется на мировую арену. Если говорим о дистанционных гонках, то конкуренты — норвежцы, которые на 80% в первой десятке на каждой дистанционной гонке», — отметил он.

По мнению Панжинского, уровень женских лыжных гонок в России на данный момент ослаб из-за того, что в стране нет определенного лидера.

«У женщин конкуренты растут. Шведки последние сезоны доминировали в мире. Сейчас вернулась после декрета Тереза Йохауг. Она является главным фаворитом на победу в дистанционных гонках на чемпионате мира. Думаю, что с ее приходом даже шведки ужаснулись — это будет очередным драйвером роста. У нас в отличие от Йохауг лидеры ушли в декрет: Наталья Непряева еще не вернулась, Вероника Степанова только уходит в декрет. Поэтому конкуренция несколько ослабла. Мне кажется, что сейчас женские лыжные гонки в России немного отстают от нехватки лидера», — сказал он.

Он отметил, что форма Александра Большунова в нынешнем сезоне ослабла «то ли из-за мотивации, то ли из-за проблем со здоровьем». «В прошлом сезоне он выглядел непререкаемым чемпионом. С одной стороны, это мотивирует, но с другой — тянет за собой амбициозную молодежь, которая стремится бороться с Большуновым. Но думаю, что российские гонки несильно отстали от мировых», — добавил он.

По словам Панжинского, в случае допуска россиян на международные турниры мужчины будут выглядеть на хорошем уровне, особенно на дистанционных гонках. «В спринтерских дисциплинах наши ребята тоже не затеряются: у нас есть Александр Терентьев, до сих пор периодически блещет Сергей Устюгов. Спортсмены, которые понимают, какие скорости там были. Есть молодежь, которая создает сильную конкуренцию в каждой гонке», — отметил он.

Юрий Каминский, бывший главный тренер сборной России по лыжным гонкам и старший тренер мужской национальной команды по биатлону

«Мировые лыжные гонки в отсутствие россиян изменились явно не в лучшую сторону. Происходит падение интереса со стороны зрителей. Ситуация с допуском россиян могла сказаться и на Александре Большунове — его интерес смещается больше в сторону семьи, чем спорта. Может, кто-то из спортсменов скажет, что такого нет, но тренеры это хорошо чувствуют. Когда нет соперников, мотивация падает, многие спортсмены через это проходили в разные периоды своей карьеры», — сказал Каминский «РБК Спорт».

Он отметил, что норвежским спортсменам также сложно на международных стартах из-за отсутствия высокой конкуренции и мотивации. «Норвежцам тоже тяжело. От того, что мы не участвуем, у норвежцев — наших основных соперников — теряется мотивация. У них шесть человек в десятке Кубка мира, это, естественно, не очень интересно. Мы составляли им очень жесткую конкуренцию. А Большунов в последнее время у них даже больше выигрывал», — добавил он.

Каминский добавил, что в случае возвращения россияне будут хорошо конкурировать. «В любому случае, если допустят до Олимпийских игр, то будет стимул. Большунова тоже можно понять, когда ты абсолютно сильнейший — зачем сильно тренироваться. Сейчас у нас достойная конкуренция в стране, многие молодые спортсмены начинают себя достойно проявлять. Думаю, на следующий год они будут еще ярче. Прежде всего, это Савелий Коростелев, Дмитрий Пузанов. Сергей Устюгов время от времени создает конкуренцию на спринте. Терентьев, близко стоящий к Клебо. Так что есть неплохая конкуренция. Да, какие-то спортсмены снижают требования к себе, но их сразу же поджимают молодые и опытные спортсмены», — отметил Каминский.

Николай Морилов, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте свободным стилем

«В мировых лыжных гонках менялись правила и дистанции. Теперь мужчины и женщины бегают одинаковые дистанции. Но и на внутрироссийских стартах также меняли правила: они теперь у нас такие же, как и на международном уровне. В этом плане мы полностью адаптированы. Но на Кубке мира, который чаще всего проходит в Альпах, благодаря снегу более высокая скорость. К этому снегу нужна адаптация, как по времени тренировок, так и по соревновательной практике. Другое дело на Урале и в Сибири, где медленный снег. Эти климатические условия все знают. Для адаптации необходимо время и соревновательная практика», — сказал Морилов «РБК Спорт».

Он добавил, что в России уровень лыжников в спринтерской гонке высокий, но не настолько конкурентный, как на международных стартах.

«В случае допуска на международные старты россияне будут конкурентоспособными. В дистанционных гонках мы готовы, у нас очень высокая конкуренция в России. Во время международных соревнований у нас были лидеры. Они создают конкуренцию, а молодежь с ними соревнуется. Небольшие проблемы у нас могут быть в спринтерских гонках. Высокая конкуренция в спринте и тяжелый отбор. В России мы не имеем столько высококлассных лыжников, которые могут составить такую высококлассную конкуренцию на квалификационных заездах. У нас тоже высокий уровень, но не настолько конкурентный, как на международных стартах. На мой субъективный взгляд, за время отстранения в дистанционной гонке мы не потеряли уровень, а в спринтерских за счет того, что мы не бегаем четыре забега в максимальной конкуренции, уровень мог немного просесть. Но сможем увидеть это только в соревнованиях», — отметил он.

Александр Легков, олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам

«Международные соревнования никак не изменились. Просто им стало полегче. А так ничего не поменялось. Бегают, как и бегали. Наши были бы, бежали бы быстрее, была бы больше конкуренция. В основном ничего не поменялось. После допуска мы будет конкурентоспособными», — сказал Легков «РБК Спорт».

Ольга Завьялова, двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам

«Конкуренции всегда хватает. Нас не хватает, а конкуренции хватает. В общем-то, наверное, все так же и осталось. Норвежцы и шведы доминируют. Другие страны как-то умудряются один-два человека вылезать в десятку сильнейших. А так, в принципе, все как прежде и осталось. Мы будем конкурентоспособными. Сборная не сидит на месте. У них такой же план соревнований, как и международные старты. Думаю, что провала не будет. Наоборот, больше стимула будет, и у ребят крылья вырастут от этого», — сказала Завьялова «РБК Спорт».