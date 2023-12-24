Ковальчук дебютировал за «Спартак» в КХЛ в матче против «Куньлуня»

Ковальчук дебютировал за «Спартак» в КХЛ в матче против «Куньлуня»

Игра «Спартака» и «Куньлунь Ред Старз» с участием Ковальчука проходит в Москве, матча начался — в 14:00

Илья Ковальчук (Фото: ХК "Спартак")

Российский нападающий Илья Ковальчук в матче с «Куньлунь Ред Старз» проводит первый матч за «Спартак» после возвращения в клуб.

Матч проходит в Москве, начался — в 14:00. 40-летний форвард начал матч во втором звене «Спартака» с Максимом Цыплаковым и Андреем Локтионовым.

О переходе Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря. Ковальчук является воспитанником «красно-белых». Он играл за «Спартак» в 1999–2001 годах до отъезда в НХЛ, когда «красно-белые» выступали во втором по силе дивизионе. 40‑летний форвард не играет с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». После этого он ездил на Олимпиаду-2022 в Пекин в качестве менеджера.



Ковальчук трижды брал Кубок Гагарина (в том числе с СКА в 2015 и 2017 годах), он также олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный чемпион мира в составе сборной России.



«Спартак» является лидером КХЛ по набранным очкам. 22 декабря он проведет домашний матч с минским «Динамо».