Ковальчук дебютировал за «Спартак» в КХЛ в матче против «Куньлуня»
Российский нападающий Илья Ковальчук в матче с «Куньлунь Ред Старз» проводит первый матч за «Спартак» после возвращения в клуб.
Матч проходит в Москве, начался — в 14:00. 40-летний форвард начал матч во втором звене «Спартака» с Максимом Цыплаковым и Андреем Локтионовым.
О переходе Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря. Ковальчук является воспитанником «красно-белых». Он играл за «Спартак» в 1999–2001 годах до отъезда в НХЛ, когда «красно-белые» выступали во втором по силе дивизионе. 40‑летний форвард не играет с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». После этого он ездил на Олимпиаду-2022 в Пекин в качестве менеджера.
Ковальчук трижды брал Кубок Гагарина (в том числе с СКА в 2015 и 2017 годах), он также олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный чемпион мира в составе сборной России.
«Спартак» является лидером КХЛ по набранным очкам. 22 декабря он проведет домашний матч с минским «Динамо».
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится