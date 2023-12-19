«Спартак» победил «Торпедо» и остался лидером Западной конференции КХЛ

Дубль Принса принес «Спартаку» победу над «Торпедо» в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2. Московский клуб третий раз в сезоне обыграл нижегородцев

Игроки «Спартака» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Шейн Принс (7-я и 23-я минуты), Михал Чайковски (37), Павел Порядин (44) и Дмитрий Вишневский (49). У проигравших отличились Михаил Орлов (16) и Алексей Кручинин (59).

«Спартак» прервал четырехматчевую победную серию «Торпедо». Московский клуб ранее дважды в сезоне обыграл нижегородцев (4:2, 4:3).

«Спартак» продолжает занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 42 матчах. Подопечные Игоря Ларионова расположились на пятой строчке с 51 очком в 41 встрече.

В следующем матче «Спартак» 22 декабря примет минское «Динамо», «Торпедо» днем ранее в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».

Другие матчи дня:

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 5:4;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ;

«Лада» (Тольятти) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:2 ОТ;

«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 0:1.