Обвинявший «Ак Барс» в дискриминации хоккеист перешел к конкурентам
«Ак Барс», «Авангард» и «Металлург» провели трехсторонний обмен игроками, в рамках которого нападающий казанского клуба Дамир Жафяров, оказавшийся в центре скандала из-за требования расторгнуть контракт, перешел в омскую команду. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.
В рамках обмена «Ак Барс» получил форварда Семена Кошелева из «Металлурга», а магнитогорцы — нападающего Игоря Гераськина от «Авангарда».
В понедельник, 25 декабря, агент Жафярова Шуми Бабаев сообщил, что игрок обратился в дисциплинарный комитет КХЛ с требованием расторгнуть контракт из-за спортивной дискриминации со стороны тренерского штаба Зинэтулы Билялетдинова.
В «Ак Барсе» на это заявили, что представители Жафярова сами включили в его контракт запрет на обмен, а отказаться от него готовы на условиях, которые не устраивают казанскую команду.
У Жафярова одна шайба и одна передача в 16 матчах, он не играл с конца ноября. Ранее хоккеист выступал за ЦСКА, СКА, «Адмирал» и другие клубы.
«Ак Барс» сыграет с «Металлургом» 28 декабря. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу казанцев в основное время с коэффициентом 2,30, на победу «Металлурга» — с коэффициентом 2,80.
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