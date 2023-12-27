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Обвинявший «Ак Барс» в дискриминации хоккеист перешел к конкурентам

Обвинявший «Ак Барс» в дискриминации Жафяров перешел в «Авангард»
В рамках обмена с участием трех клубов «Ак Барс» получил Семена Кошелева, а «Металлург» — Игоря Гераськина. Дамир Жафяров, требовавший расторжения контракта с казанцами, будет играть в «Авангарде»
Дамир Жафяров
Дамир Жафяров (Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»)

«Ак Барс», «Авангард» и «Металлург» провели трехсторонний обмен игроками, в рамках которого нападающий казанского клуба Дамир Жафяров, оказавшийся в центре скандала из-за требования расторгнуть контракт, перешел в омскую команду. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

В рамках обмена «Ак Барс» получил форварда Семена Кошелева из «Металлурга», а магнитогорцы — нападающего Игоря Гераськина от «Авангарда».

В понедельник, 25 декабря, агент Жафярова Шуми Бабаев сообщил, что игрок обратился в дисциплинарный комитет КХЛ с требованием расторгнуть контракт из-за спортивной дискриминации со стороны тренерского штаба Зинэтулы Билялетдинова.

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В «Ак Барсе» на это заявили, что представители Жафярова сами включили в его контракт запрет на обмен, а отказаться от него готовы на условиях, которые не устраивают казанскую команду.

У Жафярова одна шайба и одна передача в 16 матчах, он не играл с конца ноября. Ранее хоккеист выступал за ЦСКА, СКА, «Адмирал» и другие клубы.

«Ак Барс» сыграет с «Металлургом» 28 декабря. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу казанцев в основное время с коэффициентом 2,30, на победу «Металлурга» — с коэффициентом 2,80.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Металлург Магнитогорск ХК Авангард
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