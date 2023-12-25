Два игрока решили разорвать контракты с клубом КХЛ из-за дискриминации

Агент Дамира Жафярова и Никиты Евсеева считает, что в «Ак Барсе» к ним относятся «максимально предвзято» и не дают играть. Регламент КХЛ позволяет расторгнуть контракт в случае грубого нарушения условий, в том числе дискриминации

Дамир Жафяров (справа) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»)

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева, сообщил «Спорт-Экспрессу», что игроки обратились в КХЛ с требованием разорвать их контракты с казанским «Ак Барсом» из-за спортивной дискриминации со стороны тренера.

Правовой регламент КХЛ допускает расторжение контракта посредством обращения в дисциплинарный комитет в случае грубого нарушения условий соглашения, в частности из-за невыплаты заработной платы или спортивной дискриминации.

По словам агента, хоккеистам «просто не дают играть».

Бабаев отметил, что другие клубы были готовы заплатить за игроков «солидную компенсацию». «Но тренерский штаб «Ак Барса» во главе с Зинэтулой Билялетдиновым относится к моим игрокам максимально предвзято и никуда их не отпускает», — добавил агент.

Представитель игроков считает, что, если КХЛ встанет на сторону клуба, Евсееву придется расторгнуть контракт по собственному желанию и уехать в Северную Америку, а Жафярову — остаться в Казани до конца сезона.

РБК направил запрос в пресс-службу ХК «Ак Барс» и пресс-службу КХЛ.

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У Жафярова гол и передача в 16 матчах сезона, он не играл с 28 ноября. У Евсеева — гол и два паса в 19 играх, с конца октября он выступает в ВХЛ (второй дивизион).

«Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции. В следующем матче казанский клуб сыграет с магнитогорским «Металлургом» 28 декабря.