 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Два игрока решили разорвать контракты с клубом КХЛ из-за дискриминации

Жафяров и Евсеев решили разорвать контракты с «Ак Барсом» из-за дискриминации
Агент Дамира Жафярова и Никиты Евсеева считает, что в «Ак Барсе» к ним относятся «максимально предвзято» и не дают играть. Регламент КХЛ позволяет расторгнуть контракт в случае грубого нарушения условий, в том числе дискриминации
Дамир Жафяров (справа)
Дамир Жафяров (справа) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»)

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева, сообщил «Спорт-Экспрессу», что игроки обратились в КХЛ с требованием разорвать их контракты с казанским «Ак Барсом» из-за спортивной дискриминации со стороны тренера.

Правовой регламент КХЛ допускает расторжение контракта посредством обращения в дисциплинарный комитет в случае грубого нарушения условий соглашения, в частности из-за невыплаты заработной платы или спортивной дискриминации.

По словам агента, хоккеистам «просто не дают играть».

Бабаев отметил, что другие клубы были готовы заплатить за игроков «солидную компенсацию». «Но тренерский штаб «Ак Барса» во главе с Зинэтулой Билялетдиновым относится к моим игрокам максимально предвзято и никуда их не отпускает», — добавил агент.

Представитель игроков считает, что, если КХЛ встанет на сторону клуба, Евсееву придется расторгнуть контракт по собственному желанию и уехать в Северную Америку, а Жафярову — остаться в Казани до конца сезона.

РБК направил запрос в пресс-службу ХК «Ак Барс» и пресс-службу КХЛ.

Радулов вышел на третье место в списке бомбардиров в истории КХЛ
Спорт
Фото:Александр Радулов (Maksim Konstantinov / Global look press)

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

У Жафярова гол и передача в 16 матчах сезона, он не играл с 28 ноября. У Евсеева — гол и два паса в 19 играх, с конца октября он выступает в ВХЛ (второй дивизион).

«Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции. В следующем матче казанский клуб сыграет с магнитогорским «Металлургом» 28 декабря.

25 декабря в КХЛ встретятся петербургский СКА и московское «Динамо». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу СКА в основное время с коэффициентом 2,7, на победу «Динамо» — с коэффициентом 2,5.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс
Материалы по теме
Гол Ковальчука в первом матче помог «Спартаку» вернуть лидерство в КХЛ
Спорт
Ковальчук повторил рекорд КХЛ
Спорт
В «Спартаке» побили рекорд клуба по очкам за сезон КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Вторая по фондам библиотека России сообщила, выдаст ли книги Акунина Общество, 16:10
Два игрока решили разорвать контракты с клубом КХЛ из-за дискриминации Спорт, 15:54
В Раде предложили ограничения для уехавших от воинского учета украинцев Политика, 15:48
Против устроившего поножовщину в московском метро завели дело Общество, 15:43
В Кремле назвали возможный формат встречи Путина и Пашиняна в Петербурге Политика, 15:34
Ирина Старшенбаум рассказала, как российские актеры снимаются на Западе Life, 15:29
Бусаргин назвал срок выписки заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер Общество, 15:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Акции «Яндекса» подорожали на 5% на новости о регистрации бумаг компании Инвестиции, 15:23
Уфа обогнала Москву по темпам сокращения предложения жилья в аренду Недвижимость, 15:21
«В России мужчина — главный герой». Ирина Старшенбаум — о работе и личном Life, 15:17
Два человека пострадали при обстреле белгородского хутора Политика, 15:12
Песков отверг влияние годовщины распада СССР на атмосферу саммита ЕАЭС Политика, 15:08
Кремль заявил о попытке третьих сил спровоцировать беспорядки в Сербии Политика, 15:06
Путин в поздравлении Вучичу с праздниками пожелал Сербии мира Политика, 14:52