Минспорт назвал спортсменов года в России
Трековая велогонщица Яна Бурлакова и пловец Кирилл Пригода стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинациях «спортсменка года» и «спортсмен года» соответственно. Церемония награждения прошла в Минспорте.
Бурлакова в этом году выиграла серебро в гите на 1 км на чемпионате мира в Чили и победила на чемпионате Европы в спринте.
Пригода выиграл два золота (в эстафетах) и серебро (50 м брассом) на чемпионате мира в Сингапуре, в декабре 2024-го он завоевал три золота в эстафетах и три личных серебра на ЧМ на короткой воде в Будапеште.
Тренером года признали Виталия Макарова, который возглавляет национальную команду по дзюдо.
Победителем в номинации «Эпоха в спорте» стал Андрей Родионенко, который в июне покинул пост главного тренера сборной России по спортивной гимнастике. Он работал с национальными командами более 50 лет, в том числе 20 — как главный тренер.
Лауреатом номинации «Спортивная солидарность — за укрепление международных спортивных отношений» стал президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.
