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Спорт ,  
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У российских гимнастов впервые за 20 лет появился новый главный тренер

Андреев сменил Родионенко во главе сборной России по спортивной гимнастике
Работавшего со сборными более 50 лет Андрея Родионенко сменил 47-летний тренер резерва Дмитрий Андреев. Родионенко будет советником главы федерации
Дмитрий Андреев
Дмитрий Андреев (Фото: Федерация гимнастики России)

Дмитрий Андреев сменил 82-летнего Андрея Родионенко на посту главного тренера сборной России по спортивной гимнастике, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

Родионенко, который работал со сборными с 1973 года (с 2005 года — главный тренер), назначен советником президента ФГР.

Президент организации Олег Белозеров отметил, что опыт Родионенко уникален, и, безусловно, его необходимо использовать для дальнейшего развития российской спортивной гимнастики.

Андрееву 47 лет, он заслуженный тренер России, работает со сборными с 2013 года, занимался юниорами, с 2015-го — старший тренер по подготовке резерва.

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал Андреева высококлассным специалистом с современными взглядами, который сможет обеспечить в сборной преемственность и опору на традиции.

Российские гимнасты получили разрешение выступать на турнирах международной федерации (FIG) в нейтральном статусе, но в апреле 2025-го из-за проблем с допуском у ряда спортсменов отказались участвовать в соревнованиях.

11 июня ФГР сообщила о возвращении спортсменов на международные турниры.

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