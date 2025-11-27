В ЦСКА назвали диагноз экс-капитана сборной России Алдонина
Бывший капитан сборной России и футболист ЦСКА Евгений Алдонин больше года борется с раком поджелудочной железы, написал в телеграм-канале директор по коммуникациям московского клуба РПЛ Кирилл Брейдо.
22 ноября пресс-служба РПЛ сообщила, что у 45-летнего Алдонина выявили тяжелое заболевание и ему требуется длительное и дорогостоящее лечение. Журналист Иван Карпов тогда назвал диагноз бывшего футболиста.
«У Жени уже были операции, и они будут еще, как и курсы химиотерапии», — добавил Брейдо, отметив, что у Алдонина сейчас «стабильное состояние».
По словам Брейдо, Алдонин не хотел делать информацию о болезни публичной, но клуб убедил его в обратном, чтобы футбольная общественность была в курсе и имела возможность помочь.
Ранее Алдонин сказал комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Шнякину, что надеется справиться с болезнью и «шансы есть».
Алдонин играл за ЦСКА в 2004–2013 годах, выиграл Кубок УЕФА (2005), дважды стал чемпионом России, взял пять Кубков и четыре Суперкубка страны. Также в разные годы играл за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий». В сборной России провел 29 матчей.
