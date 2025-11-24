Проходящий лечение от тяжелой болезни Алдонин заявил, что «шансы есть»

Шнякин: Алдонин сказал, что у него есть шансы справиться с тяжелой болезнью

По словам комментатора «Матч ТВ» Шнякина, Алдонин находится на лечении в Германии. Футболист поблагодарил за поддержку и выразил надежду, что сможет справиться с болезнью

Евгений Алдонин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин сказал, что рассчитывает победить тяжелую болезнь, на лечение которой ранее объявила сбор РПЛ. Слова 45-летнего футболиста приводит в телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

По словам Шнякина, Алдонин находится в Германии «с бодрым настроем» и под наблюдением хороших специалистов.

«Передаю его слова: «Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь», — написал Шнякин.

РПЛ 22 ноября сообщила, что Алдонину требуется длительное и дорогостоящее лечение.

Алдонин играл за ЦСКА в 2004–2013 годах, выиграл Кубок УЕФА (2005), дважды стал чемпионом России, взял пять Кубков и четыре Суперкубка страны. Также в разные годы играл за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий». В сборной России провел 29 матчей.