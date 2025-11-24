 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Эвертон 1 1,84 x 4 2 4,2 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 6,3 x 3,9 2 1,57 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,3 x 5,6 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,2 x 3,8 2 2,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,22 x 6,5 2 13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,3 x 3,95 2 2,75 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,3 x 3,6 2 2,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,33 x 5,1 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,37 x 5 2 8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,5 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,15 x 3,6 2 3,25 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Спорт⁠,
0

Проходящий лечение от тяжелой болезни Алдонин заявил, что «шансы есть»

Шнякин: Алдонин сказал, что у него есть шансы справиться с тяжелой болезнью
По словам комментатора «Матч ТВ» Шнякина, Алдонин находится на лечении в Германии. Футболист поблагодарил за поддержку и выразил надежду, что сможет справиться с болезнью
Евгений Алдонин
Евгений Алдонин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин сказал, что рассчитывает победить тяжелую болезнь, на лечение которой ранее объявила сбор РПЛ. Слова 45-летнего футболиста приводит в телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

По словам Шнякина, Алдонин находится в Германии «с бодрым настроем» и под наблюдением хороших специалистов.

«Передаю его слова: «Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь», — написал Шнякин.

РПЛ 22 ноября сообщила, что Алдонину требуется длительное и дорогостоящее лечение.

У экс-капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Спорт
Евгений Алдонин

Алдонин играл за ЦСКА в 2004–2013 годах, выиграл Кубок УЕФА (2005), дважды стал чемпионом России, взял пять Кубков и четыре Суперкубка страны. Также в разные годы играл за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий». В сборной России провел 29 матчей.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Евгений Алдонин
Материалы по теме
Бывший соперник Головкина боксер Мартиросян умер в 39 лет от рака
Спорт
Московское «Динамо» потеряло защитника до конца сезона из-за травмы
Спорт
В ЦСКА рассказали о состоянии игроков после травм в дерби со «Спартаком»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 20:28 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 20:28
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
FT узнала, как мирный план США по Украине расколол партию Трампа Политика, 20:36
Актрису Брижит Бардо снова госпитализировали Общество, 20:33
Минобороны сообщило о 40 сбитых за шесть часов беспилотниках Политика, 20:29
FT узнала, что Зеленского отговаривали от встречи с Трампом в США Политика, 20:27
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг России в память о Симоняне Спорт, 20:11
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Госдуме предложили ввести штрафы за практику «крестопада» Политика, 20:10
В Киеве допустили девальвацию гривны на фоне переговоров Экономика, 20:06
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 20:04
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Церемония прощания с народной артисткой Юдиной состоится 27 ноября Общество, 19:50
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 19:42