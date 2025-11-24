Проходящий лечение от тяжелой болезни Алдонин заявил, что «шансы есть»
Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин сказал, что рассчитывает победить тяжелую болезнь, на лечение которой ранее объявила сбор РПЛ. Слова 45-летнего футболиста приводит в телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.
По словам Шнякина, Алдонин находится в Германии «с бодрым настроем» и под наблюдением хороших специалистов.
«Передаю его слова: «Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь», — написал Шнякин.
РПЛ 22 ноября сообщила, что Алдонину требуется длительное и дорогостоящее лечение.
Алдонин играл за ЦСКА в 2004–2013 годах, выиграл Кубок УЕФА (2005), дважды стал чемпионом России, взял пять Кубков и четыре Суперкубка страны. Также в разные годы играл за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий». В сборной России провел 29 матчей.
