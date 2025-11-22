 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

У экс-капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание

У экс-капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Это заболевание требует длительного и дорогостоящего лечения, для помощи бывшему футболисту организован сбор средств. Алдонину 45 лет
Евгений Алдонин
Евгений Алдонин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывшему капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгению Алдонину диагностировано тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения, сообщается в телеграм-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).

Для помощи 45-летнему бывшему футболисту организован сбор средств. В сообщении РПЛ отмечается, что «на его плечах уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь».

«Российская премьер-лига призывает всех — клубы, игроков, тренеров, менеджеров, болельщиков — присоединиться к общему сбору и оказать посильную помощь Евгению и его семье», — говорится в сообщении.

В качестве игрока Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, с командой он дважды выиграл чемпионат России (2005, 2006), пять раз — Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — Суперкубок России (2004, 2006, 2007, 2009), один раз — Кубок УЕФА (2005).

Также он играл за волгоградский «Ротор» и саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий».

За сборную России Алдонин провел 29 матчей, играл в том числе на Евро-2004.

После завершения карьеры работал в тренерских штабах московского «Торпедо» и «Ротора».

Также Алдонин был женат (с 2006 по 2011 год) на певице Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА сборная России по футболу Евгений Алдонин
