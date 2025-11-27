 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Два очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Калгари» в матче НХЛ

Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Калгари» в НХЛ
Встреча завершилась со счетом 5:1. Четыре шайбы были заброшены в первом периоде
Фото: Mike Carlson / Getty Images
Фото: Mike Carlson / Getty Images

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Калгари Флэймз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе «Тампы» отличились Брендон Хэйгел (первая минута), Шарль-Эдуар Д'Асту (2-я), Земгус Гиргенсонс (6-я), Деклан Карлайл (11-я) и Никита Кучеров (55-я). У «Калгари» единственную шайбу забросил Джоэль Фараби (42-я).

Также Кучеров отметился голевой передачей, набрав 27 очков (11 голов + 16 передач) в 21-м матче текущего сезона. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 33, одержав десятую победу в сезоне.

Защитник «Калгари» Ян Кузнецов, проводящий свой первый сезон в НХЛ, отметился второй голевой передачей в чемпионате.

Победная серия «Лайтнинг» достигла пяти матчей, что является их вторым результатом в этом сезоне. Самая длинная победная серия команды в этом году составила восемь побед (с 4 февраля по 1 марта) и является их лучшим показателем за последние четыре года.

«Тампа» лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 30 очков в 23 матчах. «Калгари» идет на восьмом месте Тихоокеанского дивизиона с 19 очками после 25 игр.

В следующем матче «Тампа» 28 ноября на выезде сыграет против «Детройта», «Калгари» в ночь на 29 ноября встретится с «Флоридой».

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров Андрей Василевский Калгари Флэймз
