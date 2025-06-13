 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Аль-Ахли Каир Интер Майами 1 3,35 x 3,85 2 2,03 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бавария Окленд Сити 1 1,01 x 25 2 70 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,41 x 59 2 3 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 7,1 x 4,5 2 1,4 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,85 2 4,05 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,78 x 50 2 2,08 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

«Ювентус» продлил контракт с главным тренером

Новое соглашение с Игором Тудором рассчитано до конца июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон
Игор Тудор
Игор Тудор (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте итальянской команды.

Новое соглашение с 47-летним хорватом рассчитано до конца июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Тудор возглавил «Ювентус» в марте, сменив Тьяго Мотту. В прошедшем сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате Италии.

Бронзовый призер чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии Тудор в концовке позапрошлого сезона руководил «Лацио» после отставки Маурицио Сарри. Ранее он также работал в «Хайдуке», ПАОКе, «Галатасарае», «Вероне» и «Удинезе».

С 1998 по 2007 год Тудор играл за «Ювентус», с которым дважды стал чемпионом Италии, а также финалистом Лиги чемпионов в сезоне 2002/03.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Ювентус чемпионат Италии по футболу
Материалы по теме
«Ювентус» сменил главного тренера
Спорт
Вернувший «Пизу» в Серию А спустя 34 года Филиппо Индзаги покинул клуб
Спорт
«Милан» вернул тренера, с которым становился чемпионом Италии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Близ Тегерана прогремела серия взрывов Политика, 18:49
Fox News узнал, как Израиль обманом собрал иранских командиров для удара Политика, 18:24
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
Медведев проиграл 87-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Нидерландах Спорт, 18:17
Никитин отказался называть деньги причиной своего ухода из «Локомотива» Спорт, 18:11
Над мечетью в Иране подняли «флаг мести» Политика, 18:03
В Иране остались около 50 российских артистов Политика, 17:45
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
Ялта или Светлогорск: узнайте курорт по достопримечательности Недвижимость, 17:37
Глава Бурятии заявил о проверке «дружинников», задержавших женщину на МЦК Политика, 17:27
WSJ узнала, что Израиль запланировал 14-дневную операцию против Ирана Политика, 17:26
«Ювентус» продлил контракт с главным тренером Спорт, 17:25
Flydubai отменил 22 рейса в Дубай из России Общество, 17:22
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20