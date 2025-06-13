«Ювентус» продлил контракт с главным тренером

Новое соглашение с Игором Тудором рассчитано до конца июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон

Игор Тудор (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте итальянской команды.

Новое соглашение с 47-летним хорватом рассчитано до конца июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Тудор возглавил «Ювентус» в марте, сменив Тьяго Мотту. В прошедшем сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате Италии.

Бронзовый призер чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии Тудор в концовке позапрошлого сезона руководил «Лацио» после отставки Маурицио Сарри. Ранее он также работал в «Хайдуке», ПАОКе, «Галатасарае», «Вероне» и «Удинезе».

С 1998 по 2007 год Тудор играл за «Ювентус», с которым дважды стал чемпионом Италии, а также финалистом Лиги чемпионов в сезоне 2002/03.