«Ювентус» продлил контракт с главным тренером
Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте итальянской команды.
Новое соглашение с 47-летним хорватом рассчитано до конца июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.
Тудор возглавил «Ювентус» в марте, сменив Тьяго Мотту. В прошедшем сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате Италии.
Бронзовый призер чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии Тудор в концовке позапрошлого сезона руководил «Лацио» после отставки Маурицио Сарри. Ранее он также работал в «Хайдуке», ПАОКе, «Галатасарае», «Вероне» и «Удинезе».
С 1998 по 2007 год Тудор играл за «Ювентус», с которым дважды стал чемпионом Италии, а также финалистом Лиги чемпионов в сезоне 2002/03.
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