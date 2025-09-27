Овечкин впервые после травмы потренировался с основой «Вашингтона»
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые после получения травмы в первый день тренировочного лагеря потренировался на льду вместе со всей командой. Об этом сообщает RMNB.
40-летний форвард все еще катался в специальном синем джерси, исключающем контакты, но провел на льду почти всю тренировку с основной командой «Кэпиталз», хотя и ушел раньше остальных.
Овечкин 18 сентября на первой же тренировке «Вашингтона» получил травму «нижней части тела». Спустя четыре дня он вернулся к тренировкам на льду, но покидал занятия до начала основной тренировки «Вашингтона».
Главный тренер «Вашингтона» Спенсес Карбери говорил, что поводов для беспокойства по поводу травмы Овечкина нет. Россиянин уже пропустил два предсезонных матча, у «Кэпиталз» их осталось еще пять.
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.
