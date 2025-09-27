 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Овечкин впервые после травмы потренировался с основой «Вашингтона»

До начала нового сезона НХЛ остается меньше двух недель, россиянин уже пропустил два выставочных матча «Кэпиталз»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые после получения травмы в первый день тренировочного лагеря потренировался на льду вместе со всей командой. Об этом сообщает RMNB.

40-летний форвард все еще катался в специальном синем джерси, исключающем контакты, но провел на льду почти всю тренировку с основной командой «Кэпиталз», хотя и ушел раньше остальных.

Овечкин 18 сентября на первой же тренировке «Вашингтона» получил травму «нижней части тела». Спустя четыре дня он вернулся к тренировкам на льду, но покидал занятия до начала основной тренировки «Вашингтона».

Главный тренер «Вашингтона» Спенсес Карбери говорил, что поводов для беспокойства по поводу травмы Овечкина нет. Россиянин уже пропустил два предсезонных матча, у «Кэпиталз» их осталось еще пять.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Персоны
Александр Овечкин
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
