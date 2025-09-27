Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров «Ахмата»

Он стал первым тренером в истории «Ахмата», не проигравшим в семи подряд матчах в РПЛ после назначения

Станислав Черчесов (Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»)

Станислав Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров грозненского «Ахмата». Об этом сообщает Opta.

«Ахмат» 27 сентября разгромил тольяттинский «Акрон» со счетом 3:0 в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Черчесов — первый тренер в истории «Ахмата», не проигравший в семи подряд матчах в РПЛ после назначения в грозненский клуб. У грозненцев четыре победы и три ничьи при Черчесове, хотя «Ахмат» начал сезон с трех поражений подряд.

Черчесов, бывший главный тренер сборной России, «Спартака» и «Динамо», возглавил «Ахмат» 6 августа.

«Ахмат» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.