Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров «Ахмата»
Станислав Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров грозненского «Ахмата». Об этом сообщает Opta.
«Ахмат» 27 сентября разгромил тольяттинский «Акрон» со счетом 3:0 в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Черчесов — первый тренер в истории «Ахмата», не проигравший в семи подряд матчах в РПЛ после назначения в грозненский клуб. У грозненцев четыре победы и три ничьи при Черчесове, хотя «Ахмат» начал сезон с трех поражений подряд.
Черчесов, бывший главный тренер сборной России, «Спартака» и «Динамо», возглавил «Ахмат» 6 августа.
«Ахмат» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
