Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров «Ахмата»

Он стал первым тренером в истории «Ахмата», не проигравшим в семи подряд матчах в РПЛ после назначения
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»)

Станислав Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров грозненского «Ахмата». Об этом сообщает Opta.

«Ахмат» 27 сентября разгромил тольяттинский «Акрон» со счетом 3:0 в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Черчесов — первый тренер в истории «Ахмата», не проигравший в семи подряд матчах в РПЛ после назначения в грозненский клуб. У грозненцев четыре победы и три ничьи при Черчесове, хотя «Ахмат» начал сезон с трех поражений подряд.

Черчесов, бывший главный тренер сборной России, «Спартака» и «Динамо», возглавил «Ахмат» 6 августа.

«Ахмат» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 сентября 1963 года
