Спорт
0

«Ахмат» разгромил клуб Дзюбы, продлив беспроигрышную серию до семи матчей

«Ахмат» разгромил «Акрон», продлив беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей
Грозненский клуб победил дома тольяттинский «Акрон» со счетом 3:0
Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»
Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»

Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 3:0 в домашнем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Эгаш Касинтура (3-я минута) и Брайан Мансилья (72, 90).

37-летний форвард «Акрона» Артем Дзюба, который является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, отыграл все 90 минут.

После назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата» в начале августа грозненский клуб не проиграл ни одного матча в РПЛ (четыре победы, три ничьи).

Черчесов — первый тренер в истории «Ахмата», не проигравший в семи подряд матчах в РПЛ после назначения в грозненский клуб, сообщает Opta.

«Ахмат» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с семью очками расположился на 14-й строчке.

В следующем туре «Ахмат» 4 октября в гостях сыграет с «Краснодаром», «Акрон» в тот же день примет петербургский «Зенит».

Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Акрон ФК Ахмат
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов
Артем Дзюба
Артем Дзюба
