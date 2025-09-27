Киев осудил решение международного комитета по паралимпийцам из России

Генассамблея МПК 27 сентября восстановила полное членство ПКР. В Минспорта Украины призвали не допустить появления российских флагов на Паралимпиаде. В Кремле неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов

Фото: IMAGO / Marc John / Global Look Press

Украина считает позором решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) о восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР), говорится в заявлении на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

Генассамблея МПК 27 сентября приняла решение о полном восстановлении членства ПКР. Российские паралимпийцы вновь смогут участвовать с флагом, гимном и национальной символикой в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры.

«Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институции, всех спортсменов и тренеров, не потерявших моральный компас, осудить это позорное решение и потребовать его изменения», — говорится в заявлении.

Минспорта Украины обратилось к организаторам Игр-2026 в Италии с призывом не допустить появления российских флагов на соревнованиях.

Ограничения в отношении российского паралимпийского спорта действовали с начала специальной военной операции. «Генеральная ассамблея МПК почему-то решила изменить свою позицию. По сути, единственное, что поменялось, — это утрата функционерами МПК остатков совести», — заявили в Минспорта Украины, также отметив, что «многие паралимпийцы из России и Белоруссии принимали непосредственное участие» в военных действиях.

Паралимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года.

В Кремле неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что спортсменам нужно продолжать участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе, «отстаивая свои интересы и интересы страны», но выбор остается за ними.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал решение МПК важным шагом на пути к полному восстановлению в правах российских спортсменов на международной арене. Международный олимпийский комитет ранее объявил, что россияне смогут выступить на Играх-2026 только в личных видах и нейтральном статусе.